İskandinavların gözdesi bu yıl Alanya

Tur operatörü Thomas Cook'un kontrat müdürü Gustaf König, bu yıl Antalya'ya 140 bin İskandinav turist geleceğini ve bu turistlerin 80 bininin Alanya'yı tercih ettiğini söyledi.



İngiltere'nin yanı sıra, Kuzey Avrupa ülkelerinden turist getiren Thomas Cook'un kontrat müdürü König, sezon öncesi Alanya'ya gelerek Belediye Başkanı Hasan Sipahioğlu ile görüştü. Sipahioğlu'na sezon öncesi satışlarla ilgili bilgi veren König, Alanya'nın İskandinav ülkelerinde en çok rağbet gören ve satılan destinasyonlardan biri olduğunu söyledi. Alanya ile çalışmaktan ve işbirliği içinde olmaktan çok memnun olduklarını belirten König, kendisinin de Alanya'yı çok beğendiğini söyledi.



Alanya'nın her yıl giderek olumlu yönde geliştiğini ve bunun da kendi pazarlarında dikkati çeken boyuta ulaştığını anlatan König, bu nedenle uçak sefer sayısını ve sezon süresini uzattıklarını bildirdi.



König "Mallorca ve Alanya, en rahat sattığımız ve ilgi gören iki destinasyon haline gelmiştir. Bu yıl Antalya'ya gelecek 140 bin yolcumuzun 80 bini doğrudan Alanya'yı tercih etmiştir. Sizi kutlarım" dedi.



Alanya Belediye Başkanı Hasan Sipahioğlu da Gustaf König'in Alanya'yı ziyaretinden çok memnun olduğunu belirterek König'e Alanya'ya ilgisi ve yardımları için teşekkür etti.



Sipahioğlu, "Gerek Alanyamızda yaşayanların, gerekse buraya tatillerini geçirmek üzere gelen konuklarımızın daha rahat etmeleri ve mutlu olmaları için gayretle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

