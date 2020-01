İskandinavlardan 'Türkiye'ye haksızlık yapılıyor' buluşması

Mithat ABAKAN/ MANAVGAT (Antalya),(DHA) - ANTALYA\'nın Manavgat İlçesi Side tatil bölgesine sürekli gelen çoğunluğu İsveçlilerden oluşan yaklaşık 100 turist, Türkiye\'nin güvenli olduğu mesajı vermek için buluştu. Türkiye\'ye yurtdışında haksızlık yapıldığını belirten turistler, burada her şeyin çok iyi olduğunu anlattı.

İsveç\'te yaşayan ve her yıl Side\'ye tatile gelen Matilda Axelsson, geçen haziran ayında sosyal medya hesabından eylülde Side\'de buluşma kampanyası başlattı. Yurtdışında Türkiye aleyhindeki olumsuzluklara tepki amacıyla organize edilen buluşma, kısa sürede büyük destek gördü. Dün akşam gerçekleştirilen buluşmaya Side\'ye tatile gelen ve çoğunluğu İsveçlilerden oluşan, aralarında Norveçli, Danimarkalı ve Finlandiyalıların da bulunduğu yaklaşık 100 kişilik grup katıldı. Side\'de yerleşik yaşayan ve Türk eşiyle birlikte restoran işleten İsveçli Malin Larsson da buluşmaya destek verdi. Buluşma Larsson ve eşinin işlettiği Friends Restoran\'da yapıldı.

\"TÜRKİYE\'YE HAKSIZLIK YAPILIYOR\"

Organizasyonu düzenleyen Matilda Axelsson, Side\'yi ve Türkiye\'yi çok sevdiğini belirterek, yurtdışında Türkiye\'ye yönelik haksızlık yapıldığını belirtti. Dünyanın her yerinde terörist saldırılar olabileceğini ve hiçbir ülkenin güvenli olmadığını anlatan Axelsson, \"Burada hep birlikte mutlu şekilde tatil yapıyoruz. Ben her yıl değişik zamanlarda Side\'ye gelip, daire kiralayarak 5 ay kalıyorum. Side\'yi seviyorum. Burası harika bir yer\" dedi.

\"ÇOK FAZLA OLUMSUZ HABER\"

Malin Larsson, yurtdışında hem Türkiye\'ye, hem Side\'ye yönelik olumsuz bir algı olduğunu belirterek, arkadaşının ilçede buluşma kampanyasını sosyal medyada gördüğü zaman çok mutlu olduğunu ve buna destek vermek istediğini aktardı. Side\'de herkesin güvenle tatil yapabildiğini anlatan Larsson, \"Herkes Side\'yi, Türkiye\'yi seviyor. Şimdi çok fazla negatif haber var. Ama gerçek böyle değil. Türkiye\'de, Side\'de her şey çok pozitif\" diye konuştu.

\"TÜRKİYE\'DEKİ GİBİ İNSANLAR YOK\"

Türkiye\'ye ilk 1979 yılında geldiğini anlatan Marianne Lindström, o zamandan bu yana inanılmaz değişiklikler olduğunu söyledi. O dönem İstanbul\'da hatırladığı en önemli şeyin bazı problemler nedeniyle her köşe başında silahlı asker ve polisler olduğunu vurgulayan Lindström, 2004 yılından itibaren de Side\'ye geldiğini ve çok sevdiğini, eskiden daha fazla turist geldiğini şimdi bu sayının azaldığını söyledi. Her yıl dünyanın çeşitli ülkelerine gittiğini ancak Türkiye\'deki gibi iyi insanları hiçbir yerde göremediğine dikkati çeken Lindström, \"Ne İspanya\'da, ne İtalya\'da ne de diğer ülkelerde Türkiye\'deki gibi çok sıcakkanlı ve yardımsever insanlar yok\" dedi.

Uzun sohbetlerin edildiği buluşmaya Manavgat Belediye Başkan vekili Erşan Özden de katılarak misafirlere, Side\'den memnun olup olmadıkları ve sorun yaşayıp yaşamadıklarını sordu.

