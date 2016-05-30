İskandinav ülkelerinde oruç 22 saati bulacak

İsveç, Norveç ve İzlanda'nın bazı kentlerinde Müslümanlar bu ramazanda yaklaşık 22 saat oruç tutacak. İmsakiyeye göre, İzlanda’nın kuzeyindeki Reykjavik kentinde yaşayan Müslümanlar ramazan ayının ilk gününde 21 saat 38 dakika ile dünyanın en uzun orucunu tutacakken, Müslümanların en kısa süre oruç tutacağı yer ise 9 saat 7 dakika ile Arjantin’in Ushuaia kenti olacak.

Habertürk’te yer alan habere göre, Stockholm İsveç Sosyal İşler ve Din Hizmetleri Müşaviri Fatih Mehmet Karaca, yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiyesine göre İsveç'in Kiruna ve Norveç'in Tromso kentleri ile İzlanda’nın başkenti Reykjavik'ta oruç süresinin yaklaşık 22 saati bulacağını, Stockholm, Oslo, Kopenhag ve Helsinki'de ise oruç süresinin 20 saat olacağını söyledi.

“Diğer Müslüman topluluklar da uyacak”

Karaca, Türkiye dışındaki ülkelerden Müslüman toplulukların da namaz vakitleri, iftar ve sahur vakitlerinde Diyanet İşleri Başkanlığı İmsakiyesine uyacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Geçen sene Stockholm'de düzenlenen Avrupa Fetva Meclisi'nin toplantısı sonrasında Diyanet İşleri Başkanlığının takip ettiği vakit hesaplama usulü, burada yaşayan diğer Müslüman topluluklar tarafından kabul edilmiş ve bundan sonra namaz vakitleri, iftar ve sahur vakitlerinde başkanlığımızın belirlediği namaz vakitlerinin uygulanması kararı alınmıştır. Yaklaşık 134 yerleşim birimi için Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından hazırlanan namaz vakitleri ilgili Müslüman topluluklara ulaştırılmıştır. Bizim için son derece sevindirici olan bu gelişmeyi buradaki din kardeşlerimizle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu vesileyle Rabbimizden diğer konularda da Müslümanların birliğini gerçekleştirmesi için dua ediyorum."

İsveç, Norveç ve Finlandiya’da hazırlıklar tamam

İsveç, Norveç ve Finlandiya'da Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı camilerde ramazan ayı hazırlığının tamamlandığını da ifade eden Karaca, ''Stockholm Din Hizmetleri Müşavirliği tarafından her yıl olduğu gibi bu yıl da bütün camilerimizde Ramazan ayının şölen havasında, kurulan maneviyat sofralarının bereketinden bütün Müslümanların nasiplenebileceği şekilde eda edilmesi için gereken hazırlıklar tamamlanmıştır.” dedi.

Bütün camilere dağıtılmak üzere imsakiyelerin hazırlandığını anımsatan Karaca, “Camilerimizde mukabeleler okunacak, teravihler kılınacak, dualar edilecek, büyükler ve hastalar ziyaret edilecek, ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak için hali vakti yerinde olanlara rehberlik edilecek, camilerde kurulacak maneviyat sofralarının yanında zaman zaman evlerde zaman zaman da topluca oturulacak şekilde iftar sofraları kurulacak.'' diye konuştu.