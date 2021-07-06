İskandinav ülkeleri rekor sıcaklıklarla karşı karşıya; Finlandiya'da 1914'ten bu yana yüksek sıcaklık kaydedildi

İskandinav ülkelerinde hafta sonu boyunca 34 dereceye kadar yükselen rekor sıcaklıklar kaydedildi.

Güncel rakamlar, Finlandiya'nın Ulusal Meteoroloji Enstitüsü'nün, 1844'ten bu yana haziran ayı için en yüksek sıcaklığını kaydetmesinin ardından geldi. Finlandiya'nın kuzeyindeki Laponya'da, yetkililerin 34.7 derece olarak tespit ettiği hava sıcaklığı, 1914'ten bu yana en sıcak gün olarak kaydedildi. İsveç'in bazı bölgelerinde de haziran ayı için rekor seviyeler bildirildi.

Avustralya'nın Monash Üniversitesi'nden meteoroloji profesörü Michael Reeder, Avrupa ve Kuzey Amerika kıtalarındaki olayların bağlantılı olduğunu söyledi.

Yüksek sıcaklıklar, rekor kıran sıcak hava dalgasını ve Kuzey Amerika'nın bazı bölgelerinde yıkıma neden olan orman yangınlarını takip etti.

Yoğun sıcak hava dalgasının ABD'nin Oregon eyaletinde 95 kişiyi öldürmesiyle beraber uzmanlar, iklim krizinin neden olduğu koşulların, önümüzdeki aylarda daha da kötüleşeceğinden korkuyor.