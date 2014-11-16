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Kültür-Sanat

İskandinav müziğinin sevilen sesi İstanbul'a geliyor

İsveçli müzisyen Lykke Li 18-19 Kasım tarihlerinde Babylon'da

16 Kasım 2014 17:59

Son albümü "I Never Learn" turnesi kapsamında ilk kez Türkiye'ye gelecek olan İsveçli şarkıcı ve söz yazarı Lykke Li, 18 ve 19 Kasım tarihlerinde Babylon'da sahne alacak.

28 yaşındaki müzisyen, son albümündeki dokuz parçanın da "hayatının gerçek bir kesitini anlattığını" ifade ediyor:

"Yaşamadığım bir şeyi şarkılarımda anlatmam imkansız, bu benim için samimi değil."

Konserin sınırlı sayıdaki öğrenci biletleri 50 TL; diğer biletler ise 80 TL ile 100 TL arasında değişiyor.

 

Lykke Li kimdir?

 

Gerçek adı Li Lykke Timotej Svensson Zachrisson olan İsveçli indie pop sanatçısı, sahne adı olarak "Lykke Li"yi kullanıyor. 2008 yılında "Youth Novels" adlı albümüyle müzik piyasasına giren Li, 2011 yılında çıkardığı ikinci albümü "Wounded Rhymes"ta yer alan "I Follow Rivers" adlı parçası ile dünya müzik listelerine girmeyi başardı. Sanatçının müziğinde elektronik, indie pop ve alternatif ögeler bulunuyor.

İşte Lykke Li'in sevilen parçalarından bazıları:

Sanatçının, Youtube'daki izlenme sayısı 40 milyonu geçen "I Follow Rivers" videosunu Tarık Saleh yönetti:

 

 

15 Temmuz tarihinde yayınlanan "Gunshot":

 

 

"Youth Novels" adlı albümünden "Until We Bleed":

 

 

 

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