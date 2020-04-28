İskandinav Hava Yolları 5 bin kişi işten çıkarma kararı aldı

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının büyük darbe indirdiği hava yolu taşımacılığı sektöründe büyük şirketleinden İskandinav Hava Yolları (SAS), 5 bin kişiyi işten çıkartacak.

Koronavirüs salgını, ülkelerin sınırlarını kapatmasına neden oldu. Hava yolu ulaşımı neredeyse tamamen durdu.



Bu da tüm dünyada hava yolu taşımacılığı sektörünü, daha önce eşi benzeri görülmemiş bir krizin içine soktu.



Reuters’ta yer alan habere göre; İsveç, Norveç ve Danimarka ortaklığındaki şirket, yaklaşık 5 bin kişinin işten çıkartılacağını açıkladı. Bu sayı, toplam iş gücünün yüzde 40'ına denk geliyor.

"Hava yolu taşımacılığının salgın öncesi seviyesine dönmesi yıllar alacak"

SAS, mart ayının ortalarında çalışanlarının yüzde 90'ını ücretsiz izne çıkarmıştı. İşine son verilecek işçilerin 1900'ünün İsveç, 1700'ünün Danimarka ve 1300'ünün Norveç'teki ofisten gerçekleştirilmesi bekleniyor.



Şirket, bu sayıyı daha düşük tutmak adına sendikalar ve hissedarlarla görüşmeler olabileceğini kaydetti.



SAS'ın açıklamasında kararın gerekçesi olarak, "Mevcut kısıtlamalar nedeniyle bizim için önemli olan yaz sezonunda kısıtlı bir faaliyet bekliyoruz. Hava yolu taşımacılığının salgın öncesi seviyeye dönmesi yıllar alacak" ifadeleri yer aldı.

Toplam fatura 29 milyar dolar

17 Mart'ta şirketin iki büyük ortağı İsveç ve Danimarka Hükümetleri, SAS'a 275 milyon Euro kredi sağlanacağını duyurmuştu. SAS, şu anda sadece Norveç ve İsveç'te sınırlı sayıda yerel uçuş yapıyor.

Koronavirüs salgınının tüm dünyada hava yolu taşımacılığına olan faturasının 29 milyar doları bulması bekleniyor.



Bunun etkileri çoktan görünmeye başladı. Virgin Avustralya, iflas korumasına girip kayyum talebinde bulunmuştu. British Airways ise 800 pilotu işten çıkartacaklarını açıklamıştı.