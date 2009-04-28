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Sağlık

Isıya duyarlı kameralar ve sınırlardaki kontroller faydasız

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), domuz gribini tespit etmek için sınırlardaki sağlık kontrollerinin yapılmasının, özellikle de havaalanlarına ısıya duyarlı kam

28 Nisan 2009 03:00

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), domuz gribini tespit etmek için sınırlardaki sağlık kontrollerinin yapılmasının, özellikle de havaalanlarına ısıya duyarlı kameraların yerleştirilmesinin işe yaramadığını açıkladı.

DSÖ sözcüsü Gregory Hartl, düzenlediği basın toplantısında, "Bir kişi virüse maruz kalmışsa ya da virüsü kapmışsa havaalanında hastalığın belirtilerini göstermeyebilir" dedi.

Sınırlardaki kontrollerin işe yaramadığını vurgulayan sözcü, ısıya duyarlı kameraların hastalığın kuluçka döneminde olduğu kişileri tespit edemediğine dikkati çekti.

Hartl, 2003'te Çin'de patlak veren ve 8 bin kişinin etkilendiği ağır akut solunum yolu yetersizliği sendromu (SARS) salgını döneminden bu yana yapılan araştırmaların sınırlardaki kontrollerin virüsün yayılmasıyla mücadelede etkili olmadığını gösterdiğini belirtti.

SARS'ın birçok şey öğrettiğini söyleyen Hartl, işe yaramayan bir şeyi önermek istemediklerini ifade etti.

Avusturya'da ilk şüpheli vaka

Bu arada Avusturya'da ilk kez şüpheli bir vakaya rastlandı.

ORF televizyonu, Meksika'dan gelen 28 yaşındaki kadının domuz gribi belirtileri gösterdiğini duyurdu.

Kadının Steyr kentindeki hastanede karantinaya alındığı belirtildi.

Tayland'da bir kişi karantinada

Tayland'da da bir kadın karantina altına alındı. Kısa zaman önce Meksika ve ABD'de bulunmuş ve hafif ateşi olan 42 yaşındaki kadının tahliller için başkent Bangkok'ta hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Grip belirtileri göstermeyen kadının yine de önlemler çerçevesinde karantinaya alındığı kaydedildi. Tahlil sonuçlarının yarın belli olacağı bildirildi.

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