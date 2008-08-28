İşitme kaybında umut: Gen tedavisi

Gen tedavisiyle, erişkin yaşa gelindiğinde işitme kaybını azaltabilen hücrelerin, embriyonun gelişim sürecinde "büyütülebileceği" bildirildi.



ABD'nin Oregon Üniversitesi'nden John Brigande ve ekibinin yaptığı araştırma, farelerin rahmine iç kulaktaki "Atoh 1" geninin aktarılmasının salyangozdaki duyarsız hücrelerin, ses dalgalarını elektrik sinyaline çevirerek beyne ileten tüylü hücreler haline gelmesini sağlayabildiğini gösterdi.



Bu genle ilgili yapılan önceki araştırmalar, "Atoh 1" geninin tüy hücrelerinin gelişmesinde kilit rol oynadığını göstermişti. Ancak yeni tüy hücrelerinin "büyütülmesi" sağır kobayların yeniden duyup duymadığını göstermek için yeterli olmamıştı.



Memelilerdeki işitme sistemindeki tüy hücreleri yaşlanma, bazı ilaçlar, enfeksiyonlar, aşırı gürültü ya da diğer nedenlerle zarar görebiliyor ve işitme kaybının kalıcı hale gelmesine neden olabiliyor. İşitme kaybının tedavisi de bu tüy hücrelerinin yeniden oluşturulmasına bağlı.



İngiliz Nature dergisinde yayımlanan araştırmanın başındaki John Brigande de işitme kaybı yaşayan bir bilim adamı olarak tanınıyor.



(AA)

