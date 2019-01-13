İşitme kaybı olan Yalın'ın müzikle iletişimi arttı

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de 4 yaşındayken işitme kaybı olduğu fark edilen Yalın Çal (14), 10 yıl önce tanıştığı gitarı sayesinde hem sözel iletişimini arttırdı hem de müzikteki yeteneğini geliştirdi.

Almanca öğretmeni anne Nalan Yeşil\'in işitme kaybını fark ettiği oğlu Yalın Çal, Op. Dr. Levent Olgun\'un yönlendirmesi üzerine 4 yaşındayken müziğe ilgi duydu. İşitme kaybının iltihaba bağlı değil iç kulaktaki sinirlerle ilgili bir kayıp olduğu belirlenen Yalın, iki taraflı işitme cihazı kullanmaya başladı. Dr. Olgun\'un müzikle aktif olarak ilgilenmesi için yaptığı öneri üzerine Çal, 10 yıl önce tanıştığı gitarını elinden hiç bırakmadı.

Yalın\'ın işitmesini düzeltebilmek için işitme cihazı dışında başka bir çözüm olmadığını anlatan Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Levent Olgun, iletişim becerilerinin de müzik sayesinde arttığını dile getirdi. Olgun, \"Yalın\'ın işitmesindeki sorunu önce anne fark ediyor. Muhtemelen sonradan gelişen işitme kaybı. Testleri yapıldı, işitme kaybı olduğu saptandı ve cihaz kullanmaya başladı\" dedi. Sesi algılayan ve daha sonra o bilgiyi kullanarak konuşmayı sağlayan organın beyin olduğunu ifade eden Dr. Olgun, beyne ne kadar fazla ses uyaranı giderse değişik merkezlerle olan bağlantıların artacağını belirterek, \"Müzikle aktif olarak uğraşmak sözel iletişimi arttırır. Bunu gösteren çalışmalar var. Normal işiten bir kişiyle müzikle uğraşan bir kişinin beyni farklıdır. Müzik sayesinde beyindeki sözel iletişimle ilgili bağlantılar artar. İşitme kaybıyla geçen senelerden sonra müzik Yalın\'ın hayatındaki başarısını arttıracaktı. Ailesi bilinçli, Yalın da çok uyumlu bir çocuk. Önerimi dikkate aldılar ve hem müzikte hem sözel iletişimde çok iyi bir noktaya geldi\" diye konuştu. İşitme cihazı kullandığı halde kayıpları azalmayan ve implant yaptığı hastaları olduğunu ifade eden Levent Olgun, müziğin bu çocuklara sağladığı katkılarla ilgili şunları söyledi:

\"Böyle çocuklar aktif olarak müzikle uğraşsınlar. Piyano çalan ve yurt dışında birincilik alan hastalarım var. Onların iletişim becerilerinin de müzikle uğraşmayan çocuklara göre çok daha iyi olduğunu görüyoruz. Müzikle aktif olarak uğraşmak bu problemin yenilmesinde çok büyük bir artı sağlıyor. Beynin, bağlantıları kurma kapasitesi yaşa bağlıdır. Yalın müziğe 15 yaşında başlasaydı başarılı olamazdı. Yıllık kontrollerimiz devam ediyor. Ona yeni bir öneri yapmama gerek yok. Çok özgüvenli ve hep başarılı olacak. Pek çok çocuğa göre hayata sağlam bakıyor.\"

KLASİKLE BAŞLADI, ELEKTRO GİTAR ÇALIYOR

Yalın\'a ilk teşhis konulduğunda yüzde 70 işitme kaybı bulunduğunu dile getiren anne Nalan Yeşil, zamanla bu kaybın bir kulağında yüzde 50, diğerinde yüzde 40\'a kadar düştüğünü söyledi. Müziğin Yalın\'ın hem fiziksel hem ruhsal gelişimine çok büyük katkı sağladığını anlatan Yeşil, \"Sorun ilk fark edildiğinde kulağa hiçbir ses girmiyordu. Duymadığı için kendini ifade edemiyor ve sürekli çığlık atıyordu. Tedavisine başlandı ve oğlum müzik sayesinde kaliteli bir sosyal hayatın içine girdi. Küçük yaşta klasik gitarla başladı ve ilerledikçe elektro gitarla devam etti. Müzikle ilgilenmesi işitme kaybı nedeniyle yaşadığı sorunları azalttı. Onu ailesi olarak her açıdan destekliyoruz. Yakınlarımızdan istekler geliyor. Aile ortamında çalmayı seviyor biz de onu zevkle dinliyoruz\" diye konuştu.

MÜZİĞİ HİÇ BIRAKMAYACAK

Gitar çalmadan önce bazı sorunlar yaşadığını anlatan Yalın Çal, eskiden televizyonu çok yüksek sesle dinlediğini hatırlatarak, \"Annem seslendiğinde duymuyordum. Gitara başladım ve duymam gelişti. Hem daha sosyalleştim hem bir yeteneğim ve ilgi alanım oldu. Haftada bir saat ders alıyorum. Etütte ve okulda da istek üzerine zaman zaman çalıyorum. Rock, jaz ve Türkçe pop türünü seviyorum. Müziğe hayatım boyunca hobi olarak devam edeceğim. Pes etmek yok\" dedi.



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