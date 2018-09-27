İşitme engellinin 48 yıllık dama tutkusu

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK’ın Silopi ilçesinde işitme engelli Vedat İdin (60), 12 yaşında başladığı dama tutkusunu 48 yıldır aralıksız sürdürüyor.

Silopi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi\'nde oturan Vedat İdin, 16 yaşında yakalandığı menenjit hastalığı nedeniyle duyma yetisini kaybetti. Hamallıkla hayat mücadelesine başlayıp, ardından ticarete atılan, evlenip 7 çocuk sahibi olan İdin, bir dönem döviz alım satım işine girdi. Vedat İdin, Iraklı bir grup tarafından kaçırıldı. Yüklü miktarda para karşılığında serbest bırakılan İdin, bu kez ortağı tarafından dolandırıldı.

Şimdilerde ticareti bırakan Vedat İdin, kendisi gibi dama tutkunu olan komşusu Nimetullah Aygaz ile her fırsatta evin bahçesinde dama oynayarak zaman geçiriyor. 10 yıldır Bursa, Gaziantep, Aydın ve İzmir gibi illerde düzenlenen turnuvalara katılıyor. Turnuvalara katılma nedeninin kentin ve bölgenin terörle anılmasının bir nebze de olsa önüne geçmek olduğunu söyleyen Vedat İdin, \"Bursa’da düzenlenen uluslararası dama turnuvalarına katıldım. Gerek yurt içinde, gerek yurt dışında çok sayıda arkadaş edindim\" diye konuştu.

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