İşitme engellileri dolandıran çetenin 7 üyesi tutuklandı

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA\'da kooperatif kurma bahanesiyle çok sayıda işitme engelliyi 15 milyon lira toplayarak dolandıran suç örgütünün üyesi 7 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Liderliğini İrfan A.\'nın yaptığı 19 kişilik suç örgütü, 2015\'te kooperatif arsası sahibi olmak ve kar payı verme bahanesiyle Türkiye genelinde yaklaşık 230 işitme engelliye bankadan kredi çektirerek para topladı. Yaklaşık 15 milyon para toplayan çete üyeleri daha sonra ortadan kayboldu. Dolandırıldıklarını fark eden bazı vatandaşların ihbarı ile soruşturma başlatıldı. Soruşturma aşamasında yapılan operasyonda bazı şüphelilerin ev ve iş yerinde yapılan aramalarda bir şirkete ait çok sayıda doküman, belge ve dijital materyaller ile çok sayıda şahsa ait ortaklık senetleri ve üye belgelerine el konuldu.

KOOPERATİFİ DOLANDIRICILIK İÇİN KURMUŞ

Bankalar ve kurumlar ile yapılan yazışmalar, detaylı araştırma ve çalışmalar ile alınan mağdur ifadeleri doğrultusunda şüphelilerin şikayetçileri engellerinden faydalanmak suretiyle dolandırdıkları belirlendi. Soruşturma savcısının talimatı ile el konulan belgeler üzerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı müfettişlerince bilirkişi incelemesi yaptırıldı. Bakanlık müfettişleri tarafından düzenlenen raporda, kooperatifin örgüt lideri İrfan. A. tarafından asli amacı olan konut inşaatı yapmak üzere kurulmadığı, aksine zimmet suçunu işlemek üzere kurulduğu belirtildi.

ÖRGÜT LİDERİ İLE BİRLİKTE 7 KİŞİ TUTUKLANDI

Dolandırıldıklarını söyleyen işitme engelli vatandaşlar, 20 Mart 2018\'de ulusal bir televizyondaki programa katıldı. Dolandırdığı vatandaşları televizyonda gören İrfan A., telefon ile programa bağlanarak, 21 Mart 2018\'de yapılacak canlı yayına bizzat katılacağını ve iddiaları yanıtlayacağını söyledi. Belirtilen tarihteki programa katılan İrfan A., program bitiminin ardından gözaltına alındı. Geçen hafta düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 19 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından, dün akşam saatlerinde Ankara Adliyesine getirilerek savcılığa çıkartıldı. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi hakimliğine sevk edilen şüphelilerden aralarında İrfan A.\'nın da bulunduğu 7 kişi tutuklandı. 12 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.