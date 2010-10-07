İşitme engellilere yönelik bir çağrı merkezi faaliyete geçecek

T24- Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, yakında işitme engellilere yönelik bir çağrı merkezinin faaliyete geçeceğini, bu merkezi arayan işitme engelli vatandaşların da kendisine cevap veren operatörlerin de Üçüncü Nesil Mobil İletişim Sistemleri (3G) yardımıyla işaret dilini kullanarak haberleşeceklerini bildirdi.





Ulaştırma Bakanlığınca yürütülen ''Ben De Varım Projesi''nin TÜVTURK tarafından düzenlenen tanıtım toplantısı Bakan Yıldırım ile Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf'ın katılımıyla Hilton Otel'de gerçekleştirildi. Buradaki konuşmasında Anayasa değişikliğine yönelik düzenlemeyle engellilere pozitif ayrımcılık getirildiğini belirten Bakan Yıldırım, ''Ben De Varım Projesini'' 3 Aralık 2009'da başlattıklarını, geçen süre içerisinde 217 engellinin iş sahibi olduğunu söyledi.



Engellilerin Türkiye'deki durumunun pek iç açıcı olmadığını, 8,5 milyon engelli vatandaştan sadece 50 bininin devlet ve özel sektörde istihdam edilebildiğini ifade eden Yıldırım, ''Bu konuda yapacağımız çok iş var. Bazı engelli vatandaşlarımızı istesek de iş sahibi yapamıyoruz ama onlara daha kaliteli hayat sunabiliriz. Evde bakım ücretleri katrilyonlar tutuyor ama yeter ki engellilerimizin hayatlarını kolaylaştıralım, önemli olan bu'' diye konuştu.



TÜVTURK araç muayene istasyonlarının çalışmalarına değinen Yıldırım, kuruluşa bağlı istasyonlarda ülkedeki 15 milyon araçtan 11 milyonunun muayene edildiğini ve bu sayede trafikte yaşanabilecek sorunların çoğunun önlendiğini söyledi.



Bakan Yıldırım, geçen hafta paha biçilemez bir hediye aldığını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:



''Gerçekten paha biçilemez bir armağandı bu... Hediye eden kişi de bir o kadar kıymetliydi. Bu proje sayesinde tanıdığım 24 yaşında genç kardeşim Ayşe, kendisinin yaptığı kara kalem portremi hediye etti bana. Ayşe bu portreyi ayaklarıyla yapmıştı. 5 yaşında kollarını bir kaza sonucu kaybeden Ayşe, ayaklarıyla yaşama tutunmaya çalışmış, çevresinden 'Sen okuyamazsın, sen çalışamazsın' diyerek yaşam şevkini kıranlar olmuş ama o yılmamış. Lisede okuyor şu anda. Onun yaşam ağacına tutunmasında bizde belki bir dal olduk. Ayşe şimdi bu proje sayesinde Türk Telekom Çağrı Merkezinde çağrı kabul ediyor.''



Projeyle engelli istihdamına yönelik ön yargıların da azaltıldığını ifade eden Yıldırım, engellilerin, diğer bireylere göre daha verimli çalıştıklarını vurguladı. Bakanlığının TÜVTURK ile Trafikte Sorumluluk Hareketi Kampanyası'nı da yürüttüğünü anımsatan Yıldırım, ''Ben De Varım Projesiyle herkes engelleri yıkmada 'Ben de varım' desin, diyoruz. Onları anlamak, hissetmek için var olun, var edin diyoruz'' şeklinde konuştu.



Atlasjet Havayollarının da bu projeye dahil olacağını açıklayan Yıldırım, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile TÜRKSAT işbirliğinde Karaman'da, yarısı engellilerden istihdam edilecek çağrı merkezi kurulacağını kaydetti.



Bakan Yıldırım, yakında işitme engellilere yönelik bir çağrı merkezinin faaliyete geçeceğini, bu sayede işitme engelli vatandaşların 3G teknolojisi yardımıyla işaret dilini kullanarak iletişime geçebileceklerini söyledi.



Engelli oğlu bu proje kapsamında istihdam edilen ve İzmir'de yaşayan Betül Özyıldız'ın kendisine yazdığı teşekkür mektubunu okuyan Yıldırım, ''Eğer bir anneye evladını yeniden kazandırabildiysek, eğer bir gencin yüzündeki ışık olabildiysek ne mutlu bizlere'' diye konuştu.



Şirketleri, TÜVTURK'ün yaptığı gibi daha çok engelliyi istihdam etmeye çağıran Yıldırım, Türk Hava Yolları'nın da bu şirketler arasında yer almasını istediğini belirtti. Yıldırım, THY'nin uçaklarında görme engelli vatandaşlara özel alfabelerinde yazılmış uçuş kartları dağıttığını ve yeni alınan uçaklarda da engellilere yönelik tuvalet dizayn edildiğini bildirdi.



''Düzenlemeleri lütuf değil, 'hak olarak gördük''

Devlet Bakanı Kavaf da Özürlüler Kanunu ile engellilerin ihtiyaçlarını karşılayacak merkezi ve sosyal politikaların temellerinin oluşturulduğunu ifade ederek, ''Bu çalışmaları gerçekleştirirken yaptığımız yatırımları, düzenlemeleri bir lütuf olarak değil, bir 'hak' olarak gördük'' dedi.



Engellilerin istihdamı konusunda tüm kesimleri kapsayan çalışmaların işbirliğiyle sürdürüldüğünü anlatan Kavaf, bu işbirliğinde doğacak değişim ve dönüşüme Türkiye'nin ihtiyacı olduğunu söyledi.



TÜVTURK'ün engelli istihdamına yönelik çalışmasından mutluluk duyduğunu dile getiren Kavaf, bu projeye katkı sağlayan Turkcell, Vodafone, Türk Telekom A.Ş ve Avea'ya da teşekkür etti.



İş sahibi olmanın engellilerin toplumla, toplumun da engellilerle bütünleşmesinin çok önemli bir aşaması olduğunu vurgulayan Kavaf, buna ilişkin örneklerin artmasıyla engellilere yönelik ön yargıların ortadan kalkacağını ifade etti.



Araştırmaların, işverenlerin engelli çalışanlarından memnun olduklarını ortaya koyduğunu anlatan Kavaf, Hükümet'in çalışmaları ve özel sektörün desteğiyle engelli istihdamında önemli yol kat ettiklerini belirtti.



