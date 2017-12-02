İşitme engelliler için işaret dili öğrendi

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'de bir elektrik şirketinde Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Aygül Çiftçi, işitme engelli abonelere yardımcı olabilmek için mesai saatlerinin dışında işaret dili öğrendi. Çiftçi, firmaya gelen engellilere yardım edemediği için üzüldüğünü, bu nedenle de işaret dili eğitimi aldığını söyledi.

Elektrik dağıtım şirketinin Hakkari İl Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Aygül Çiftçi, firmaya gelen işitme engelli abonelere yardım edebilmek için işaret dili öğrendi. İşitme engelli Murat Aşkan ile iletişim kurarak kendisinin sorun ve sıkıntılarını dinleyen Çiftçi, işitme engellilerle artık daha rahat iletişim kurduğunu belirtti. Aygül Çiftçi, \"Daha önce işitme engelli bir vatandaş yanıma geldi. Kendisine yardımcı olamadım. Yöneticilere bildirmem üzerine beni işaret dili eğitimine gönderdiler. Eğitimi aldıktan sonra işitme engelli vatandaşlarla iletişim kurup, kendilerine yardımcı oluyorum\" dedi.

KURUM ADINA PLAKET VERİLDİ

Aygül Çiftçi\'nin şirkette bir ilki gerçekleştirdiğini belirten Bölge Müdürü Emrullah Okuducu ise başarısı için Çiftçi\'ye plaket verdi. Okuducu şöyle konuştu:

\"Şirketimiz VEDAŞ; Van, Muş, Bitlis ve Hakkari illerinde hizmet vermektedir. Hizmet verdiğimiz bölgelerde vatandaşla rahat iletişim kurmak adına ve sorunlarını en kısa yolla çözmek adına onlarla iyi iletişim kurmak zorundayız. Hakkari\'de Aygül Çiftçi kardeşimiz bir ilki gerçekleştirdi. Engelli kardeşlerimizle iletişim kurma adına büyük bir başarıya imza attı. Kendisi mesai sonrası zamanını işaret dilini öğrenmeye adadı. Bu dili öğrendi ve şu anda da işitme engellilerle çok güzel iletişim kurabiliyor ve onların sorunlarını not alıp ilgili birimlere aktarıyor.\"



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