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İşitme engelliler, farkındalık için davul ve düdük çaldı

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla işitme engelli bir grup, dikkat çekmek amacıyla davul ve düdük çaldı

10 Mayıs 2018 19:55

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT\'ta 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla işitme engelli bir grup, dikkat çekmek amacıyla davul ve düdük çaldı.
Engelliler Haftası\'nda bir grup işitme engelli ile gönüllü turizm elçisi Fatma Esin Tuna, Cumhuriyet Meydanı\'nda işitme engelli bireylerin anlaşılması ve fark edilmesi amacıyla davul ve düdük çaldı. Etkinlik hakkında konuşan Tuna, “Biz Tokat’taki gönüllüler olarak Engelliler Haftası nedeniyle işitme ve konuşma engelli arkadaşlarımızla bir araya geldik. Onların seslerini duyurabilmek için bir etkinlik tasarladık. Onların her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. Tüm halkımızın da bu farkındalığa erişmelerini amaçlıyoruz ve umut ediyoruz. Bu insanların hepsi bir kurumda çalışıyorlar. Kendi iş yerlerinde ya da başka kurumlarda İşaret dili tercümanı olmadığı için çok zor anlar yaşıyorlar. Herhangi bir kurumda onları anlayan kimse bulunmadığı için işlerini halledemiyorlar. Bu insanların talepleri de aslında bu. Onlar anlaşılmak istiyorlar. Araştırmalarını da yapmışlar çevre illerde olduğu gibi Tokat’ta da resmi dairelerde işaret dili tercümanı bulunmalı diyorlar. Bizler de onların bu taleplerini duyurmak için onların yanında yer alıyoruz. Onların işlerini kolaylaştırmak, yaşam standartlarını yükseltmek hepimizin görevidir\'\' dedi.
Etkinlikte grup, işitme engellilerin sorunlarına işaret eden dövizler de açtı.

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