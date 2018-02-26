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Spor

İşitme Engelliler Bisiklet Şampiyonası sona erdi

Namık Kemal KILINÇ / SERİK(Antalya),(DHA) - TÜRKİYE İşitme Engelliler Spor Federasyonu Türkiye Bisiklet Şampiyonası, Antalya'nın Serik ilçesinde sona erdi

26 Şubat 2018 15:11

Namık Kemal KILINÇ / SERİK(Antalya),(DHA) - TÜRKİYE İşitme Engelliler Spor Federasyonu Türkiye Bisiklet Şampiyonası, Antalya\'nın Serik ilçesinde sona erdi.
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Türkiye Bisiklet Şampiyonası Serik\'e bağlı Belek turizm merkezinde düzenlendi. 2 gün süren yarışmaya kadın ve erkeklerde 40 sporcu katıldı. Yarışmanın ilk günü bisikletliler yol yarışmasında pedal çevirdi. İkinci gün ise Aksu ilçesine bağlı Kumköy Mahallesi\'ndeki orman içinde dağ etabı yapıldı.
Bu yıl ikincisi yapılan Türkiye Şampiyonası\'nda dereceye giren sporcular 5- 13 Mayıs 2018 tarihleri arasında Belçika\'da yapılacak olan MTV Avrupa Şampiyonası\'nda mücadele etmeye hak kazandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Yarışmadan detaylar

(FOTOĞRAFLI)

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