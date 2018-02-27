T24 LogoT24 Logo
Gündem

İşitme engelli Aysun, azmiyle 'şampiyon atlet' oldu

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - AYDIN'da hayvancılıkla uğraşan ailesinin geçimine çobanlık yaparak, katkı sağlayan Aysun Akay (23), İşitme Engelliler Atletizm Milli Takımı'nda kazandığı başarıları Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonluğuyla taçlandırmayı h

27 Şubat 2018 14:06

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - AYDIN\'da hayvancılıkla uğraşan ailesinin geçimine çobanlık yaparak, katkı sağlayan Aysun Akay (23), İşitme Engelliler Atletizm Milli Takımı\'nda kazandığı başarıları Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonluğuyla taçlandırmayı hedefliyor.
Aydın\'ın Çine ilçesinde hayvancılıkla geçimini sağlayan Akay ailesinin doğuştan işitme engelli kızı Aysun, küçük yaşta babasının yönlendirmesiyle basketbol oynayarak, spora başladı. Atletizm antrenörü tarafından koşudaki yeteneği fark edilen Aysun, ilk yıllarında katıldığı Türkiye şampiyonalarında ikincilik ve üçüncülük elde etti. Altın madalya kazanamadığı için hırslanarak, çalışmalarına devam eden Aysun, 2012 yılında Kayseri\'de düzenlenen Yıldızlar Avrupa Şampiyonası\'nda hedefine ulaştı. İşitme Engelliler Atletizm Milli Takımı\'nda yer alan Aysun, altın madalya kazanmasının ardından yaşadığı sorunlar nedeniyle spora ara verme kararı aldı.
Aydın\'daki babaevine dönen Aysun, koyun ve büyükbaş yetiştiriciliği yapan babasına yardım etti. Aysun Akay, çobanlığın yanı sıra çiftçilik yapan ailesinin domates, patlıcan, bamya, şeftali, armut, çilek bahçesinde çalışarak, destek verdi.
\'HEDEFİM, 2021 OLİMPİYATLARINA KATILIP MADALYA KAZANMAK\'
Çobanlık ve çiftçilik yaparak, 2 yıl ailesine destek olan Aysun, antrenörlerinin ısrarıyla atletizme yeniden başladı. Polonya\'da, 3 yıl önce yapılan Avrupa Şampiyonası\'nda gümüş madalya kazanan Aysun, geçen yıl Samsun\'da düzenlenen İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları\'nda da ay yıldızlı formayla Türkiye\'yi temsil etti.
İşitme Engelliler Milli Takımı\'nın Antalya\'daki kampında başantrenör Salih Öztürk yönetiminde çalışmalarını sürdüren Aysun Akay, Avrupa Salon Şampiyonası\'nda 100 ve 200 metre koşularına hazırlanıyor. Gazi Üniversitesi Antrenörlük Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Aysun, şampiyonada altın madalya kazanmak istediğini söyledi. Türkiye\'yi şampiyonalarda en iyi şekilde temsil etmeyi arzuladığını anlatan Aysun Akay, \"Gelecek yıl dünya şampiyonasında kürsüye çıkmak istiyorum. Milli takım arkadaşlarımla başarılı sonuçlar kazanıp, ülkemizi gururlandırmayı hayal ediyorum. Hedefim, 2021 yılındaki olimpiyatlara katılıp madalya kazanmak\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tolga YILDIRIMANTALYA DHAAYDINAysun AkayEngelliler Atletizm Milli TakımıAydınAkayAysunAtletizmTürkiyeAltınKayseriYıldızlar AvrupaOLİMPİYATLARINA KATILIP MADALYA KAZANMAKPolonyaAvrupaSamsunEngelliler Olimpiyat

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24