İşitme engelli Aysun, azmiyle 'şampiyon atlet' oldu

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - AYDIN\'da hayvancılıkla uğraşan ailesinin geçimine çobanlık yaparak, katkı sağlayan Aysun Akay (23), İşitme Engelliler Atletizm Milli Takımı\'nda kazandığı başarıları Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonluğuyla taçlandırmayı hedefliyor.

Aydın\'ın Çine ilçesinde hayvancılıkla geçimini sağlayan Akay ailesinin doğuştan işitme engelli kızı Aysun, küçük yaşta babasının yönlendirmesiyle basketbol oynayarak, spora başladı. Atletizm antrenörü tarafından koşudaki yeteneği fark edilen Aysun, ilk yıllarında katıldığı Türkiye şampiyonalarında ikincilik ve üçüncülük elde etti. Altın madalya kazanamadığı için hırslanarak, çalışmalarına devam eden Aysun, 2012 yılında Kayseri\'de düzenlenen Yıldızlar Avrupa Şampiyonası\'nda hedefine ulaştı. İşitme Engelliler Atletizm Milli Takımı\'nda yer alan Aysun, altın madalya kazanmasının ardından yaşadığı sorunlar nedeniyle spora ara verme kararı aldı.

Aydın\'daki babaevine dönen Aysun, koyun ve büyükbaş yetiştiriciliği yapan babasına yardım etti. Aysun Akay, çobanlığın yanı sıra çiftçilik yapan ailesinin domates, patlıcan, bamya, şeftali, armut, çilek bahçesinde çalışarak, destek verdi.

\'HEDEFİM, 2021 OLİMPİYATLARINA KATILIP MADALYA KAZANMAK\'

Çobanlık ve çiftçilik yaparak, 2 yıl ailesine destek olan Aysun, antrenörlerinin ısrarıyla atletizme yeniden başladı. Polonya\'da, 3 yıl önce yapılan Avrupa Şampiyonası\'nda gümüş madalya kazanan Aysun, geçen yıl Samsun\'da düzenlenen İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları\'nda da ay yıldızlı formayla Türkiye\'yi temsil etti.

İşitme Engelliler Milli Takımı\'nın Antalya\'daki kampında başantrenör Salih Öztürk yönetiminde çalışmalarını sürdüren Aysun Akay, Avrupa Salon Şampiyonası\'nda 100 ve 200 metre koşularına hazırlanıyor. Gazi Üniversitesi Antrenörlük Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Aysun, şampiyonada altın madalya kazanmak istediğini söyledi. Türkiye\'yi şampiyonalarda en iyi şekilde temsil etmeyi arzuladığını anlatan Aysun Akay, \"Gelecek yıl dünya şampiyonasında kürsüye çıkmak istiyorum. Milli takım arkadaşlarımla başarılı sonuçlar kazanıp, ülkemizi gururlandırmayı hayal ediyorum. Hedefim, 2021 yılındaki olimpiyatlara katılıp madalya kazanmak\" dedi.

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