İşitme engelli Yunus'un ölümünde öğretmen ihmali davasında karar çıkmadı

Okulun yanındaki yurdun bahçesinde açıkta bırakılan kablolara değmesi sonucu hayatını kaybeden işitme engelli Yunus Eser’in ölümünde öğretmenlerin sorumluluğuyla ilgili davanın duruşması bugün görüldü.

Bianet'ten Yüce Yöney'in haberine göre, Avukat Şahin Antakyalıoğlu, öğretmenlerin Eser’in savunmalarında Yunus’la ilgilenmediklerini itiraf ettiklerini söyledi. Antakyalıoğlu “Onlarca çocuk bahçedeyken iki öğretmenin bir çocuğa odaklanması bile başlı başına bir itiraf. Bir öğretmen bir çocukla ilgilenirken diğeri bahçede top oynayanlarla ilgilenebilirdi. Ama bunu yapmamışlar” dedi.

Sanık iki öğretmenden biri olayın yaşandığı okulda şimdi müdür yardımcısı olarak, diğeri Eskişehir’de görev yapıyor.

Talimatla savunma veren iki öğretmen 'mevzuata uygun davrandıklarını, çocuğun disiplinli bir çocuk olduğunu ama o esnada neden disiplinsiz davrandığını anlamadıklarını' söylerken “Biz o esnada disiplinsiz davranan, okuldan kaçmaya meyilli başka bir çocukla ilgileniyorduk" dediler.

Mahkeme, 'CD kaydını tekrar izlemek için Yargıtay’a yazı yazılmasına, o esnada okulda bulunan diğer öğrencilerden birkaçının dinlenmesine, sanık müdafiden CD izlendikten sonra keşif talebi vardı, bunun da değerlendirilmesine, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan nöbet hizmetleri talimatının gönderilmesi' kararlarını vererek, duruşmayı 13 Temmuz 2016 tarihine erteledi.

Gündem Çocuk Derneği bilirkişi raporuna dayanarak dava açılmıştı

Yunus Eser’in ölümüyle ilgili ilk dava 24 ay taksitle ödenecek 21 bin liralık ceza ile karara bağlanmıştı. Ancak Gündem Çocuk Derneği bilirkişi raporuna dayanarak karara itiraz etmiş ve iki öğretmen hakkında da dava açılmıştı.

Ne olmuştu?

13 yaşındaki Yunus Eser yatılı ilköğretim okulu 7. sınıf öğrencisiydi. 2 Ekim 2012 tarihinde arkadaşlarıyla futbol oynadığı okul bahçesinde, topları yan tarafta bulunan Yurtkur’a ait öğrenci yurdunun bahçesine kaçtığında Yunus, korkuluklara tırmanarak yan bahçeye geçmek istedi.

Ancak korkuluklardan inerken yurdun bahçesinde bulunan elektrik direğine tutunduğunda açıkta bırakılan kabloların değmesi sonucu akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Eser Ailesi okul müdürü, nöbetçi öğretmen, yurt müdürü ve sorumlu elektrik teknisyeninden şikayetçi oldu.

Ancak okul müdürü ve nöbetçi öğretmen hakkında yapılan soruşturma talebi reddedildi. Sadece teknisyen ile yurt müdürü hakkında dava açıldı.

Dava 24 ay taksitle ödenecek 21 bin liralık ceza ile karara bağlandı.

Davayı takip eden Gündem Çocuk Derneği’nin itirazları sonucunda, bilirkişi raporuna göre kusurlu bulunan öğretmenler hakkında da davanın açılmasına karar verildi.

Bilirkişi raporunda nöbetçi öğretmenlerin teneffüs sırasında çocukları gözlemleme görevini yerine getirmediği belirtilmişti.