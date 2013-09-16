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Yaşam

Gündem Çocuk Derneği’nden, 'Yunus Eser'in duruşmasına çağrı

Gündem Çocuk Derneği Çocuk Hakları Merkezi’nin Yaşam Hakkı 2012 Raporu’na göre bir yıl içerisinde en az 20 çocuk eğitim ortamında meydana gelen olaylarda hayatını kaybetti

16 Eylül 2013 20:16

Hülya Karabağlı/ ANKARA

Gündem Çocuk Derneği; 2 Ekim 2012 günü, 13 yaşındaki Yunus Eser’in yarın yapılacak duruşması için herkese çağrıda bulundu.  Dernek, Yunus Eser’in ölümünden sorumlu olan herkesin yargılanması, cezasız kalmaması amacıyla; yaşamını kaybeden tüm çocuklar adına davayı takip ettiklerine dikkat çekerek,  çocuk ölümlerine  seslerin ortak yükseltilmesi için  Sakarya Akyazı Adliyesi’nde yarın  saat 09.00’da  yapılacak duruşmaya  çağırdı. Dernekten yapılan  yazılı açıklama şöyle.

13 yaşındaki Yunus Eser’in davasını izlemeye ve çocuk ölümlerinin durdurulması için birlikte sesimizi yükseltmeye...

Gündem Çocuk Derneği Çocuk Hakları Merkezi’nin Yaşam Hakkı 2012 Raporu’na göre bir yıl içerisinde en az 20 çocuk eğitim ortamında meydana gelen olaylarda yaşamını yitirdi.

Bu şekilde yaşamını yitiren çocuklardan birisi de işitme engelli Yunus Eser.  13 yaşındaki Yunus, Kocaeli-Karamürsel’deki yatılı Gazanfer Bilge İşitme Engelliler İlköğretim Okulu 7. Sınıf öğrencisiydi. 2 Ekim 2012 tarihinde arkadaşlarıyla futbol oynadığı okul bahçesinde, topları yan tarafta bulunan Yurtkur’a ait öğrenci yurdunun bahçesine kaçtığında Yunus da her çocuğun yapacağı gibi korkuluklara tırmanarak yan bahçeye geçmek istedi. Korkuluklardan inerken yurdun bahçesinde bulunan elektrik direğine tutunan Yunus, açıkta bırakılan kablolara değmesi sonucu akıma kapılarak ağır yaralandı ve hayatını kaybetti.

Gündem Çocuk Derneği olarak Yunus Eser’in ölümünden sorumlu olan herkesin yargılanması, cezasız kalmaması amacıyla; yaşamını kaybeden tüm çocuklar adına davayı takip ediyoruz.  Çocuk ölümlerine karşı hep birlikte sesimizi yükseltmek üzere sizleri de 17 Eylül Saat: 9.00’da Sakarya Akyazı Adliyesi’ndeki duruşmayı izlemeye çağırıyoruz.

 

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