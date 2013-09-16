Gündem Çocuk Derneği’nden, 'Yunus Eser'in duruşmasına çağrı

Hülya Karabağlı/ ANKARA

Gündem Çocuk Derneği; 2 Ekim 2012 günü, 13 yaşındaki Yunus Eser’in yarın yapılacak duruşması için herkese çağrıda bulundu. Dernek, Yunus Eser’in ölümünden sorumlu olan herkesin yargılanması, cezasız kalmaması amacıyla; yaşamını kaybeden tüm çocuklar adına davayı takip ettiklerine dikkat çekerek, çocuk ölümlerine seslerin ortak yükseltilmesi için Sakarya Akyazı Adliyesi’nde yarın saat 09.00’da yapılacak duruşmaya çağırdı. Dernekten yapılan yazılı açıklama şöyle.

13 yaşındaki Yunus Eser’in davasını izlemeye ve çocuk ölümlerinin durdurulması için birlikte sesimizi yükseltmeye...

Gündem Çocuk Derneği Çocuk Hakları Merkezi’nin Yaşam Hakkı 2012 Raporu’na göre bir yıl içerisinde en az 20 çocuk eğitim ortamında meydana gelen olaylarda yaşamını yitirdi.

Bu şekilde yaşamını yitiren çocuklardan birisi de işitme engelli Yunus Eser. 13 yaşındaki Yunus, Kocaeli-Karamürsel’deki yatılı Gazanfer Bilge İşitme Engelliler İlköğretim Okulu 7. Sınıf öğrencisiydi. 2 Ekim 2012 tarihinde arkadaşlarıyla futbol oynadığı okul bahçesinde, topları yan tarafta bulunan Yurtkur’a ait öğrenci yurdunun bahçesine kaçtığında Yunus da her çocuğun yapacağı gibi korkuluklara tırmanarak yan bahçeye geçmek istedi. Korkuluklardan inerken yurdun bahçesinde bulunan elektrik direğine tutunan Yunus, açıkta bırakılan kablolara değmesi sonucu akıma kapılarak ağır yaralandı ve hayatını kaybetti.

Gündem Çocuk Derneği olarak Yunus Eser’in ölümünden sorumlu olan herkesin yargılanması, cezasız kalmaması amacıyla; yaşamını kaybeden tüm çocuklar adına davayı takip ediyoruz. Çocuk ölümlerine karşı hep birlikte sesimizi yükseltmek üzere sizleri de 17 Eylül Saat: 9.00’da Sakarya Akyazı Adliyesi’ndeki duruşmayı izlemeye çağırıyoruz.