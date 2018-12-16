İşitme engelli Pembegül ve Yusuf, evlilik yolunda

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY\'da her ikisi de işitme engelli olan Yusuf Kılıç (26) ile Pembegül Çakmak (20) nişanlanarak, evlilik yolunda ilk adımı attı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi\'nde memur olan Yusuf Kılıç\'ı, ablası Elif Kılıç, Umre’de görüp arkadaş olduğu işitme engelli Pembegül Çakmak ile tanıştırdı. 6 ay önce tanışan çift, evlilik kararı aldı. Bunun üzerine de memleketleri Aksaray\'ın Ortaköy ilçesinde çiftin nişanı yapıldı. İşaret diliyle anlaşan çift, mutlu olduklarını ve birbirlerini sevdiklerini ifade etti. Çift düğünlerini ise yaz ayında yapmayı planlıyor.



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