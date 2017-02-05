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Yaşam

İşitme engelli öğrencilerin motorlu taşıt sınavı 'videolu' yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 23 ilde işitme engelli adaylara yönelik gerçekleştireceği Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Elektronik Sınavı, videolu sınav uygulaması ile yapılacak

05 Şubat 2017 02:47

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB), "Engelsiz Sınav" uygulaması kapsamında işitme engelli adaylara yönelik gerçekleştireceği Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Elektronik Sınavı, kuralların ve soruların işaret diliyle anlatıldığı videolu sınav uygulaması ile yapılacak.

MEB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, ilki 2016'da Ankara'da yapılmaya başlanan işitme engelli adaylara yönelik sınav 23 ilde düzenlenecek.

"Engelsiz Sınav" uygulaması kapsamında, işitme engelli adaylara yönelik Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Elektronik Sınavı, işaret diliyle anlatıldığı videolu sınav uygulaması ile internet ortamında yapılacak. İşitme engelli adaylara, sınavda özel video çekimlerinin yer aldığı sorular sorulacak.

Ankara Atatürk Lisesinde ve eş zamanlı olarak 22 ilde gerçekleştirilecek sınavın, 2017 sonuna kadar 81 ilde yapılması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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