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İşitme engelli oğlunun 'Anne' diyeceği günü bekliyor

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ta, doğuştan işitme engelli 10 yaşındaki Bayram Alan, sağlıklı olan ikizi Bahar Alan ve ablası 11 yaşındaki Kader Alan ile işaret dili sayesinde iletişim kuruyor

14 Kasım 2017 16:30

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK\'ta, doğuştan işitme engelli 10 yaşındaki Bayram Alan, sağlıklı olan ikizi Bahar Alan ve ablası 11 yaşındaki Kader Alan ile işaret dili sayesinde iletişim kuruyor. Anne 40 yaşındaki Hülya Alan, 7 aylık doğan ikizlerinden Bayram\'ın ameliyat masrafları için valiliğe başvurduğunu; ancak sonuç alamadığını belirterek, \"Onun okumasını istiyorum. \'Anne\' demesini istiyorum. Sadece çocuğumun ameliyat olmasını istiyorum\" dedi.
Hülya Alan, 2007 yılında 7 aylık hamileyken, ikizleri Bayram ve Bahar Alan\'ı dünyaya getirdi. Üç ay kuvözde kalan kardeşlerden Bahar\'ın sağlık sorunu çıkmazken, Bayram\'ın işitme engelli olduğu fark edildi. Beycuma Hamza Halit Sülün İlkokulu\'nun 4\'üncü sınıf öğrencisi Bayram, ikizi Bahar, ablası Kader ve annesi Hülya Alan ile işaret dili aracılığıyla iletişim kurabiliyor.
Eşinden yıllar önce ayrılan ve çocuklarının bakımı için bağlanan aylık 1000 TL maaşla geçinen Hülya Alan, Bayram\'ın sağlığına kavuşabilmesi için ameliyat olması ve oğluna cihaz takılması gerektiğini söyledi. Ameliyat masraflarının karşılanması için valiliğe başvurduğunu; ancak bir sonuç alamadığını anlatan anne Alan, şöyle konuştu:
\"Oğlum, duymuyor; konuşamıyor. Devlet hastaneleri de dahil birçok hastaneye gittim; ancak bir netice alamadım. Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’ne gittim. Orada tedavisinin mümkün olduğunu, ameliyat olması gerektiğini ve bir cihaz takılması gerektiğini söylediler. Bunun için de 50 bin lira para istediler. Benim, bunu ödemeye gücüm yok. Ben, zaten devletin yardımıyla geçiniyorum. Eğer 1 yıl içerisinde bu tedaviyi yaptırmazsak çocuğum, ne duyabilecek ne de konuşabilecek.\"
Oğlunun okulunu çok sevdiğini ve başarılı bir öğrenci olduğunu da belirten Hülya Alan, \"Ben, onun okumasını istiyorum. \'Anne\' demesini istiyorum. Ben, sadece çocuğumun ameliyat olmasını istiyorum. Başka da bir şey istemiyorum. Eğer ameliyat olursa hem konuşacak hem de duyacak. Babaları, 10 yıldır yok. Tek derdim, oğlum\" dedi.

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