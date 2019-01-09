İşitme engelli milli atlet Yasin'in olimpiyat hayali

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - İŞİTME Engelliler Olimpiyat Oyunları\'nda altın madalya kazanmasının ardından Atletizm Milli Takımı\'na seçilen Yasin Süzen (25), \"Bu yılki dünya şampiyonasında Türkiye\'yi temsil etmek istiyorum. Asıl hedefim 2020\'deki Tokyo Olimpiyatları\'nda engelsiz sporcularla yarışarak dünyada ilk defa madalya kazanan engelli sporcu olarak tarihe geçmek\" dedi.

Kırklareli\'nin Çakıllı köyünde, kan uyuşmazlığı olan çiftçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen doğuştan işitme engelli Yasin Süzen, beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle basketbola başladı. Daha sonra atletizm antrenörleri tarafından keşfedilen Süzen, kariyerinde yaşadığı şampiyonlukların yanı sıra Türkiye, Avrupa, dünya ve olimpiyat rekorlarıyla adından söz ettirdi. Bir beyaz eşya fabrikasında montaj işçisi olarak vardiya sisteminde çalışan Yasin Süzen, spordaki başarısıyla hem ailesinin hem Türkiye\'nin gururu oldu. Samsun\'daki İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları\'nda 400 metrede oyunlar rekoru ile altın madalya kazanan Yasin Süzen, bu başarısıyla Atletizm Milli Takımı\'nda 4x400 bayrak takımı kadrosunda yer aldı.

\'DUYAN\' ATLETLERLE YARIŞACAK

Atletizm Milli Takımı\'nın Antalya kampında antrenman yapan Yasin Süzen, katılmayı hedeflediği dünya şampiyonası hazırlıklarına devam ediyor. Antrenör Salih Öztürk yönetiminde antrenman yapan Süzen, bu yıl düzenlenecek İşitme Engelliler Dünya Salon Şampiyonası ile Avrupa Şampiyonası\'nda madalya kazanmak istiyor. Kasımda yapılacak Dünya Atletizm Şampiyonası\'na katılmayı hedefleyen Yasin Süzen, \"Kota almayı başarırsam, dünya şampiyonasında normal atletlerle yarışacağım. Madalya kazanmak istiyorum. Bundan sonraki hedefim 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları\'nda engelsiz sporcularla yarışarak, dünyada ilk defa madalya kazanan engelli sporcu olarak tarihe geçmek. Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar tarafından atletizm milli takımına davet edildim. Bundan dolayı çok gururluyum. Federasyon başkanımızın bana güvenini boşa çıkartmayacağım\" dedi.

HEDEFİ TARİHE ADINI YAZDIRMAK

Yasin Süzen\'in antrenörü Salih Öztürk de milli sporcunun kazandığı başarıların ardından engelsiz sporcuların koştuğu şampiyonluklarda madalya kazanmasını arzuladıklarını anlattı. Olimpiyat oyunları tarihinde Güney Afrikalı ampute sporcu Oscar Pistorius\'un engelsiz atletlerle koşarak bir ilki gerçekleştirdiğini anımsatan Öztürk, Yasin Süzen\'in de olimpiyatta yarışan işitme engelli sporcu olarak ilki başarmasını istediklerini söyledi. Yasin\'in olimpiyatta derece kazanması halinde dünyada ilk ve tek engelli sporcu olacağını vurgulayan Öztürk, \"Hedefimiz, Yasin\'in milli takım formasıyla engelsiz sporcularla yarışarak başarı kazanması. Atletizm milli takımında engelsiz sporcularla Türkiye\'yi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyoruz. Kota alması halinde dünya şampiyonasına katılacak. Dünya şampiyonasında başarılı olduktan sonra, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları\'na katılmasını arzuluyoruz. Olimpiyatlarda koşması halinde işitme engelli sporcu olarak normal atletlerle yarışan ilk olimpiyat sporcu olacak. Yasin\'in hedefi tarihe adını yazdırmak\" diye konuştu.



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