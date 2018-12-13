İşitme engelli Hülya, resim yaparak ekmeğini kazanıyor

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de küçük yaşta geçirdiği trafik kazası sonrası işitme yetisini kaybeden Hülya Temel (45), Kocasinan Belediyesi\'nin açtığı akademi kurslarına katılarak aldığı eğitimin ardından resim yapmaya başladı. Yağlı boya ve karakalem yaptığı tabloları satarak geçimini de sağlayan Temel, duygularını aktardığı resimleriyle yakında bir de sergi açacak.

Hülya Temel’in en büyük destekçilerinden biri olan Kocasinan Akademi eğitmenlerinden resim öğretmeni Esra Yıldız, Erciyes Üniversitesi Görsel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nü bitirdikten sonra işaret dili eğitimi aldığını bu durumun da öğrencisi Hülya Temel ile iletişiminde büyük kolaylık sağladığını anlattı. Yıldız, “Hülya hanım bizim geçen seneden beri öğrencimiz. Kendisinin resim yapmaya ve özellikle yağlı boyaya ilgisi olduğunu gördük. Ancak karakalem çalışması hiç yapmamıştı. Biz kendisini en baştan temel çalışmalarla kurs eğitimine başlatarak, şu an sipariş alabilecek düzeye ulaştırdık. Arkadaşlarıyla birlikte kendi gündelik işlerini halledebiliyor. Biz de elimizden geldiği ölçüde kendisine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kısa bir dönem işaret dili öğrendiğim için kendisine yardımcı olmak adına elimden gelen her türlü gayreti gösteriyorum\"diye konuştu.

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