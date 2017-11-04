İşitme engelli atlet, dünyada ilki başarmak istiyor

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)- İŞİTME Engelliler Olimpiyat Oyunları\'nda altın madalya kazandıktan sonra Atletizm Milli Takımı\'na seçilen 23 yaşındaki Yasin Süzen, \"Asıl hedefim 2020 Tokyo Olimpiyatları\'nda engelsiz sporcularla yarışıp, dünyada ilk defa madalya kazanan engelli sporcu olarak tarihe geçmek\" dedi.

Doğuştan işitme engelli Yasin Süzen, beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle basketbola başladı. Daha sonra atletizm antrenörleri tarafından keşfedilen Süzen, kariyerinde yaşadığı şampiyonlukların yanı sıra Türkiye, Avrupa, dünya ve olimpiyat rekorlarıyla adından söz ettirdi. Bir beyaz eşya fabrikasında montaj işçisi olarak çalışan Yasin Süzen, spordaki başarısıyla hem ailesi hem Türkiye\'nin gururu oldu. Geçen temmuz ayında Samsun\'da düzenlenen İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları\'nda 400 metrede oyunlar rekoru ile altın madalya kazanan Süzen, bu başarısıyla Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Atletizm Milli Takımı\'na seçildi.

BAŞARISIYLA ENGELLERİ KALDIRDI

Milli Takım\'ın Antalya kampında milli sporcularla antrenman yapan Yasin Süzen, Avrupa Atletizm Şampiyonası hazırlıklarına devam ediyor. Antrenörler Burak Şevket Taş ile Salih Öztürk yönetiminde çalışan Süzen, bundan sonraki spor hayatında engelsiz sporcular arasında yarışacak. Hedeflerini anlatan Yasin Süzen, \"2 sene önce dünya şampiyonu oldum. Samsun\'daki olimpiyatta altın madalya aldım. Bundan sonraki hedefim 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları\'nda engelsiz sporcularla yarışarak, dünyada ilk defa madalya kazanan engelli sporcu olmak\" dedi.

ENGELSİZ SPORCULARLA YARIŞIP ŞAMPİYONLUK İSTİYOR

Yasin Süzen, ağustosta Berlin\'de yapılacak Avrupa Atletizm Şampiyonası\'nda 400 metre ve 4x400 metre koşularında madalya kazanmayı, 2019\'da dünya şampiyonasında da Türkiye\'yi temsil etmeyi istediğini anlattı. Asıl hedefinin 2020 Tokyo Olimpiyatları\'na katılmak olduğunu açıklayan Yasin Süzen, olimpiyatta Türkiye\'yi en iyi şekilde temsil edip, madalya kazanan ilk engelli sporcu olarak tarihe geçmek istediğini vurguladı.

ANTRENÖRÜNDEN ÖVGÜ

Süzen\'in antrenörü Burak Şevket Taş, milli sporcunun engelsiz sporcuların koştuğu şampiyonluklarda madalya kazanmasını arzuladıklarını anlattı. Güney Afrikalı ampute sporcu Oscar Pistorius\'un, 2012 Londra Olimpiyatları\'nda engelsiz atletlerle koşarak bir ilki gerçekleştirdiğini anımsatan Taş, Yasin Süzen\'in de olimpiyatta yarışan işitme engelli sporcu olarak ilki başarmasını hedeflediklerini belirtti. Süzen\'in olimpiyatta derece kazanması halinde dünyada bu başarıyı elde eden ilk engelli sporcu olacağını aktaran Taş, \"Yasin şampiyonalarda kazandığı madalyalar ve rekorlarla engelsiz sporcularla yarışabileceğini kanıtladı. Çok büyük potansiyele sahip. Hedefimiz, Yasin\'in Milli Takım formasıyla engelsiz sporcularla yarışarak başarı kazanması. Atletizm Milli Takımı\'nda engelsiz sporcularla Türkiye\'yi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyoruz\" diye konuştu.



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