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Sağlık

Isıtmalı araba koltukları sperm üretimi düşmanı

Son yıllarda sıklıkla kullanılan ısıtmalı arab koltuklarının, erkeklerin sperm üretimine zarar verebileceği ortaya çıktı.

28 Ağustos 2008 03:00

Almanya’nın Giessen Üniversitesi’nden Andreas Jung’un yönettiği bir araştırma, son yıllarda pek çok kişinin severek kullandığı ısıtmalı araba koltuklarının erkeklerin sperm üretimine zarar verebileceğini ortaya çıkardı.

Sperm üretiminin ideal olarak 37 C sıcaklıkta gerçekleştiğini belirten uzmanlar, 1 saat boyunca ısıtmalı koltuklarda oturan 30 deneğin çoğunda testis sıcaklığının 37.3 C, birindeyse 39.7 C’ye çıktığını buldular. Araştırma deneklerin sperm sayılarını veya sperm hareketliliğini ölçmemiş olsa da, uzmanlar sıcaklıktaki çok ufak değişimlerin bile sperm üretimini olumsuz etkileyebileceğini belirtiyorlar.

Bu alanda daha önce yapılan bir çalışma da, ısıtılmayan araba koltuklarında bile üç saatten fazla oturmanın erkeklerde sperm üretimini bozabildiğini bulmuştu.

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