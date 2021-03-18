Isıtıcı almak için geldikleri dükkan sahibine testereyle saldırdılar!

İstanbul Pendik’te ısıtıcı almak için dükkana gelen 3 kişi, fiyatta anlaşamadığı işyeri sahibi baba ile oğluna bıçak ve testere ile saldırdı. Çıkan kavgada baba ve oğul yaralandı.

Pendik'te bulunan bir hurdacı dükkanında meydana gelen olayda, iddiaya göre, ısıtıcı almak için dükkana gelen 3 kişi fiyat konusunda işyeri sahibi olan baba ve oğul ile anlaşamayınca tartışma çıktı. Sözlü başlayan tartışma bir anda yumruklu kavgaya dönüştü.

Müşteri olarak geldikleri iddia edilen kişiler, kavganın büyümesi üzerine olay yerine arkadaşlarını da çağırınca 4 kişi daha baba ve oğulun hurdacı dükkanına geldi. Saldırgan şahıslar, dükkan içerinde bulunan bıçak ve testere ile baba ve oğula saldırdı.



Yaşanan olay sonrası iş yeri sahibi olan Veysel U. ile oğlu Akli U. yaralandı. Saldırgan şahıslar ise kaçarak olay yerinden uzaklaştı. (İHA)