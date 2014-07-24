Işıtan Önder artık üniversiteli

İzmit'te Gazi Anadolu Lisesi’ni birincilikle bitiren ve mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada Gezi Parkı olaylarına değindiği için okul disiplin kurulu kararıyla okul birinciliği elinden alınan Işıtan Önder Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Radyo Sinema Televizyon okuyacak.

İzmit Gazi Anadolu Lisesi’nin 19’uncu dönem birincisi Işıtan Önder, 12 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilen mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada Gezi Parkı eylemlerinde ölen Berkin Elvan ve Ali İsmail Korkmaz’ı da anmasının ardından disipline verilmiş, disiplin cezası alınca da birinciliği alınmıştı. Bu arada Işıtan Önder’e disiplin cezası verilmesine karşı çıkan, ancak kurulda oy çokluğu nedeniyle engelleyemeyen okul müdürü Ahmet Kemal Saral da görevinden istifa etmişti.