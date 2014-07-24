T24 LogoT24 Logo
Gündem

Işıtan Önder artık üniversiteli

Ali İsmail Korkmaz ve Berkin Elvan'ı andığı için okul birinciliği tehlikeye giren Işıtan Önder Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Radyo Televizyon Sinema bölümünü kazandı

24 Temmuz 2014 03:53

İzmit'te Gazi Anadolu Lisesi’ni birincilikle bitiren ve mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada Gezi Parkı olaylarına değindiği için okul disiplin kurulu kararıyla okul birinciliği elinden alınan Işıtan Önder Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Radyo Sinema Televizyon okuyacak.

İzmit Gazi Anadolu Lisesi’nin 19’uncu dönem birincisi Işıtan Önder, 12 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilen mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada Gezi Parkı eylemlerinde ölen Berkin Elvan ve Ali İsmail Korkmaz’ı da anmasının ardından disipline verilmiş, disiplin cezası alınca da birinciliği alınmıştı. Bu arada Işıtan Önder’e disiplin cezası verilmesine karşı çıkan, ancak kurulda oy çokluğu nedeniyle engelleyemeyen okul müdürü Ahmet Kemal Saral da görevinden istifa etmişti.

 

ETİKETLER

ışıtan öndermimar sinanrtshaberokul birinciliğihaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24