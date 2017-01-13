"Isırıldım" diyen AKP'li vekil: Rahmetli babacığım da tuz ve benzin kuyruklarında coplanmıştı...

Partili cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliği teklifinin görüşüldüğü Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nun dün geceki görüşmelerinde AKP ile CHP'li vekiller arasındaki "ısırık" tartışması devam etti. Genel Kurul'da çıkan arbedede CHP'li bir vekil tarafından ısırıldığını iddia eden AKP Trabzon Milletvekili Muhammet Balta "37 ve 42'nci hükûmetlerde rahmetli babacığım tuz ve benzin kuyruklarında coplanmıştı" dedi.

TBMM'de 'ısırık' tartışması; AKP'li Balta'yı kim ısırdı, kim ne açıklama yaptı?

Genel Kurul’da yaşanan tartışmalar tutanaklara şöyle yansıdı:

"Bacağımı CHP'li bir vekilin ısırdığı kesindir"

AK PARTİ TRABZON MİLLETVEKİLİ MUHAMMET BALTA (Trabzon) - Aldığım İslami terbiye, yüce Meclis altında ettiğim yemin, aile terbiyem ve teşkilat terbiyem gereği özellikle insanlara asla iftira atmadım ve asla da yalan konuşmadım.

Bir: Kesinlikle akşam gelişen bu talihsiz olayda, birincisi, yüzde yüz, bacağımı Cumhuriyet Halk Partili bir milletvekilinin ısırdığı kesindir. (CHP sıralarından gürültüler)

İki: Kesinlikle Eren Erdem burada o olayda önümüzde değildi, kesinlikle Eren Erdem değildir.

Üç: Grup başkan vekilleri saygın ve güvenilirdir, bizim arkadaşımıza, Genel Başkan Yardımcımıza sinsice arkadan yumruk atan özellikle Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekilini kınıyorum.

MUHAMMET BALTA (Trabzon) - Ve Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili bizim gözümüzde güvenilirliğini ve saygınlığını yitirmiştir.

Dört: Sayın Deniz Baykal, 37 ve 42'nci hükûmetlerde rahmetli babacığım tuz ve benzin kuyruklarında coplanmıştı. Siz de o zamanlar bakandınız. Sizin ne kadar demokrasiye bağlı olduğunuzu biliyoruz ve siz bizim oyumuza ipotek koyamazsınız. Biz cumhurbaşkanlığı konusunda milletin iradesini buraya yansıtıyoruz. Millî irade ne derse oyumuzun rengini de burada kullanacağız. Ben sizi kınıyorum.

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, bir saniye…

ŞAMİL TAYYAR (Gaziantep) - Sayın Başkan, ama sonuçta adımız geçti.

BAŞKAN - Sizler de yerinize oturun, birer dakika süreyle, uzatmadan… Oturun yerinize lütfen.

Sayın milletvekilleri, bir olayı çözerken yeni olaylar açmayalım. Lütfen şahıs ismi vererek kimseyi töhmet altında bırakmayalım, zan altında bırakmayalım. Bunlar önemli iddialar. Yüz yüze bakıyoruz. Doğruluğu kanıtlanmamış, ispatlanmamış birtakım hadiselerle ilgili kimseyi de töhmet altında bırakmayalım, istirham ediyorum.

Sayın Tayyar, buyurun.

AK PARTİ GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ ŞAMİL TAYYAR (Gaziantep) - Az önce Trabzon Milletvekilimizin ifade ettiği gibi, bir CHP'li tarafından bacağının ısırıldığı çok kesindir.

CHP NİĞDE MİLLETVEKİLİ ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - Altta sen mi vardın da gördün?

ŞAMİL TAYYAR (Gaziantep) - Diş izleri vardır. Nitekim doktorun da tespiti bu yöndedir. Ancak, kimin ısırdığına dair ben sosyal medyada isim vermedim, Eren Erdem de dâhil.

CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ONURSAL ADIGÜZEL (İstanbul) - Yalancısın, yalancı, yalancısın.

ŞAMİL TAYYAR (Gaziantep) - Eğer bunu iddia ediyorsa -ki az önce ifade etti- ispat etsin, ben bugün milletvekilliğini bırakırım ama ispat edemezse kendisini de milletvekilliğini bırakmaya davet ediyorum.

"CIA köpeklerinin Meclis Genel Kurulu'nu bombalamasını..."

AK PARTİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ AHMET HAMDİ ÇAMLI (İstanbul) - Sayın Başkanım, ben de çok teşekkür ediyorum. Tabii, cumhuriyet tarihinde yaşanmamış bir olayı yaşadık dün akşam. Bir 15 Temmuzda yaşamıştık CIA köpeklerinin Meclis Genel Kurulunu bombalamasını, bir de dün akşam Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerinin millet kürsüsünü işgal girişimini ve milletin kürsüsünün iğfal edilmesini, milletin kürsüsünün kırılmasını. Burada arkadaşımızın ismi geçmiş. Ben Twitter'dan bunu düzelttim. Şöyle düzelttim: "Türkiye Büyük Millet Meclisinde milletvekili bacağını ısırma işine adı karışan Eren Erdem 'Ben ısırmadım.' demiş. Beraatizimmet asıldır gereği ve iş savcılığa intikal ettiği için ve gerekli testler yapıldıktan sonra hangi CHP'linin ısırdığı belli olacak. Şimdilik…" (AK PARTİ ve CHP sıralarından gürültüler)

"O kargaşada kimin ısırdığını gören adam, ısırandır"

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - Sayın Başkan, o kargaşada kimin ısırdığını gören adam, ısırandır!

MUHAMMET RIZA YALÇINKAYA (Bartın) - Onu muayeneye soktu, muayeneye!"