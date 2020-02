Isınmak için odunlarını yaktıkları kafeye para bırakıp gittiler; 'Lütfen bu euro'ları alın'

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'den yasa dışı yollarla Yunanistan\'a geçen bir grup göçmen, Evros bölgesindeki Nea Vissa köyünde üşüyünce kafeden aldıkları odunları yakarak ısındı. Göçmenler, ardından kafe sahibine, içinde 10 euro ve \"Dün gece bir grup insanla Türkiye\'den geldik. Soğuk hava yüzünden ateş yakmamız gerekiyordu ve sizin odunlarını kullandık. Lütfen bu euro\'ları alın\" yazılı not bırakıp gitti.

Yunan medyasında yer alan habere göre, geçen Pazartesi gecesi bir grup göçmen yasa dışı yollardan Edirne\'nin Üyüklütatar ve Tayakadın köyleri karşısındaki Yunanistan\'ın Evros bölgesine geçti. Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü saatlerde üşüyen kaçak göçmenler, Nea Vissa köyündeki kafenin önünde duran iki çuvaldan odun alarak yakıp ısındı. Kaçak göçmenler bir süre sonra kafenin önüne, içinde 10 euro ve İngilizce not bulunan zarf bırakıp gitti.

Sabah kafeyi açmaya gelen Dimitris Kazantzis, iş yerinin önündeki zarfı fark ederek açtı. Parayı ve notu görünce şaşıran Kazantzis, komşuna gidip notu tercüme ettirdi. Notta, \"Dün gece bir grup insanla Türkiye\'den geldik. Soğuk hava yüzünden ateş yakmamız gerekiyordu ve sizin odunlarını kullandık. Lütfen bu euro\'ları alın\" yazdığını öğrenen Dimitris Kazantzis, büyük şaşkınlık yaşadı.

Selanik radyosuna konuşan Dimitris Kazantzis, olayı anlatırken, \"Not İngilizceydi, çocuklar İngilizce bilmediği için tercüme etmesi için komşuma gittim. Zarf gördüğümde şaşırdım, içinde 10 euro bulunca hayretim daha da arttı. İlk defa başıma böyle bir şey geldi. Her gün çok sayıda göçmen buradan geçiyor. Şu ana kadar onlarla ilgili herhangi bir sorun yaşamadık\" dedi.

5 GÜNDE 4 KAÇAK DONARAK ÖLDÜ

Yunan polisinin kıyafetlerini alıp şiddet uygulayarak geri gönderdiği iddia edilen kaçaklardan 4\'ü, Edirne\'nin Meriç ilçesine bağlı Adasarhanlı ve Akçadam köylerinde donarak yaşamını yitirmişti. Göçmenlerin donarak ölümlerinin gündeme geldiği dönemde yaşanan bu olay, Yunanistan\'da duyanları hem şaşırttı hem de duygulandırdı.



