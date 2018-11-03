Isınmak için kovada odun yakan çift zehirlendi: 1 ölü

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Alaşehir ilçesinde kaldıkları bağ evinde, soba kovasında odun yakarak ısınmaya çalışan Adem (58) ve Keziban Karoğlan (54) çifti, karbonmonoksit gazından zehirlendi. Keziban Karoğlan öldü, Adem Karaoğlan ise hastanede tedaviye alındı.

Belenyaka Mahallesi\'nde bağ evinde yaşayan Adem Karaoğlan ve eşi Keziban Karoğlan, dün saat 22.00 sıralarında ısınmak için açıkta duran soba kovasına odun koyarak yaktı. Saat 23.30 sıralarında uyanan Adem Karaoğlan, zehirlendiklerini fark etti. Eşini uyandırmak isteyen ancak başarılı olamayan Adem Karaoğlan, bitişik evde oturan kardeşi Mehmet Karaoğlan\'dan yardım istedi. Mehmet Karaoğlan sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Keziban Karaoğlan\'ın karbonmonoksit zehirlenmesinden öldüğü belirlendi. Adem Karaoğlan ise ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi\'ne götürülerek tedaviye alındı.

Keziban Karaoğlan\'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı.

Tedavisi süren Adem Karaoğlan\'ın ifadesinde, \"Eşim, \'üşüdüm\' dedi. Sobayı kurmamıştık. Evde bulunan soba kovasına asma kütüklerini koyarak yaktık. Eşim ayaklarını ısıtıyordu. Ben de yan tarafta uzandım. İkimiz de uyuyakalmışız. Uyanıp dışarıya çıktım, kendimde bir yorgunluk hissettim. Eşimden yastık istedim, ses çıkmadı. Bir süre gelmeyince, içeriye girdim. Eşime baktığımda, hareketsiz yatıyordu. Kardeşime haber verdim. Hastaneye geldik\" dediği belirtildi.

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