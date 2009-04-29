Isınmadan spor yapmak menisküse sebep oluyor

Acıbadem Kayseri Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Sinan Karaoğlu, ısınma hareketleri yapmadan spor yapanların menisküs tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını söyledi.



Prof. Dr. Sinan Karaoğlu Zaman gazetesine yaptığı açıklamada, menisküste genellikle uzunlamasına, enine ve yere paralel şekilde yırtıklarla karşılaştıklarını ifade etti.



Karaoğlu, kaza ya da darbeler sonucu dizin normal hareket yönünden farklı bir yönde hareketi ile sağlam bir menisküsün de yırtılabileceğini söyledi. Yaşlılığa bağlı ya da tekrarlayan küçük yıpranmalarla yapısı bozulmuş bir menisküsün çok daha kolay yırtılabileceğine dikkat çeken Prof. Karaoğlu, genç hastalarda daha çok spor yaralanması ile menisküs yırtıklarının oluştuğunu kaydetti.



Karaoğlu, özellikle halı sahaların ülkede yaygın olması ve çoğunun uygun şartlarda yapılmamasına bilinçsiz, yeterince ısınmadan maça başlanması gibi nedenler de eklenince menisküs yırtığı dahil birçok yaralanmaların ortaya çıktığını vurguladı. Karaoğlu, "Yaşlılarda ise zamanla menisküs dokusundaki olumsuz değişikliklerin yanı sıra fazla kiloya ve dizdeki kireçlenmeye bağlı yırtılmalar gözleniyor." dedi.

