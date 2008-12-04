İşini sevmeyenler ordusu

Türkiye’de işini sevmeyen mutsuz insanlar ordusu, giderek büyüyor. Yapılan bir araştırmaya göre katılımcıların yüzde 68’i işini sevmiyor.



İş ve insan kaynakları sitesi Yenibiris.com’un Selas Türkiye araştırma şirketine yaptırdığı araştırma, eylül ayında, İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’da iş arayan ve işini değiştirmeyi düşünen 600 kişi ile yüz yüze, 418 kişiyle de internet üzerinden anket yöntemiyle olmak üzere toplam bin 18 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.



Araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 68’i, sevdiği bir meslekte çalışmıyor, işini sevenlerin oranı ise yüzde 32. Katılımcıların büyük bir çoğunluğu eğitimini aldıkları işlerde çalışmazken, yüzde 56’lık bir kesim, eğitimini aldığı meslek dışında bir meslek yapıyor.

