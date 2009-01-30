İşini değiştirmek isteyenler AÜ’ye kayıt yaptırıyor

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Fevzi Sürmeli, tekrar okumak isteyen, işine destek olmasının yanı sıra işini değiştirmeyi düşünen 28 bin 957 kişinin ikinci üniversite okumak için AÜ'ye kayıt yaptırdığını söyledi.



Prof. Dr. Sürmeli, yaptığı açıklamada, AÜ uzaktan öğretim öğrenci sayısının 1 milyon 365 bine çıktığını belirtti. İkinci üniversite olarak AÜ'ye yoğun talep geldiğini ifade eden Prof. Dr.

Sürmeli, "Tekrar okumak isteyen, işine destek olmasının yanı sıra işini değiştirmeyi düşüne 28 bin 957 kişi ikinci üniversite okumak için AÜ'ye kayıt yaptırdı. Bunlar, bugünkü Türk yüksek eğitim programında, birkaç üniversitenin sayısı kadardır" dedi.



AÜ'de yeni açılan programların yoğun ilgi gördüğünü belirten Prof. Dr. Sürmeli, şöyle konuştu:



"Gelişen dünyada yeni meslekler de oluşuyor. Bunlara yanıt vermemiz gerektiği inancıyla ön lisans ve 2 yıllık İnsan Kaynakları, Emlak ve Emlak Yönetimi, Özel Güvenlik ve Koruma, Marka İletişimi gibi programları bu sene başlattık. Bu programlar, mezun olunduğunda doğrudan iş imkanı sağlayan, farkındalık yaratan programlar."

