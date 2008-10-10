İşine uçarak gidiyor

Denizli'nin beyaz cenneti Pamukkale'de turistleri 2 bin feet yükseklikte `Mikrolight' adlı hava aracıyla gezdiren profesyonel paraşüt ve mikrolight eğitmeni Mustafa Paşa (37), işyerine de bu araçla gidip geliyor.



Akköy ilçesine bağlı Kavakbaşı Köyü'ndeki evi ile Pamukkale'deki işine her gün havadan gidip gelen Mustafa Paşa, 10 dakika içerisinde iş yerine ya da evine ulaştığını anlattı. Sabahtan akşama kadar Pamukkale ve Karahayıt semalarında turist gezdiren ve bölgenin tanıtımına da önemli katkıda bulunan Paşa'nın, bir gezisine DHA muhabirleri de eşlik etti. Türkiye'nin çeşitli turizm merkezlerinde turistleri mikrolightle uçuran Paşa, 12 ay boyunca turizm sezonunun sürdüğü Pamukkale'ye 2006 yılında İzmir'den gelerek yerleştiğini anlattı. Kavakbaşı Köyü'nde önceden tavuk çiftliği olarak kullanılan binayı hangara çeviren Paşa, burada bulunan ev ve tarlayı da kiraladıktan sonra uçuşlara başladığını söyledi.



`En güvenli hava taşıtı’



Hava şartlarının elverişli olduğu günlerde yerli ve yabancı turistleri Pamukkale semalarında uçurduğunu, akşam olunca da yine uçarak evine döndüğünü dile getiren Paşa şunları anlattı:



"Türkiye'de evinden işine uçarak gidip gelen tek kişi benim. Uçmak bana büyük keyif veriyor. Gökyüzünde bazen kuşlarla sohbet ediyoruz. Havadan işe gelip gitmek biraz fazla lüks oluyor ama işim bunu gerektiriyor. Mikrolight dünyanın en emniyetli hava taşıtıdır. Motoru arızalandığı zaman kanatlarla süzülerek iniş yapılabilir, ayrıca önlem olarak da paraşüt sistemi bulunuyor. İşten eve ve evden işe gidip gelirken uçarak gidip geldiğim için zaman kaybetmiyorum. 7 yıldır uçuyorum, yerli ve yabancı turistler güvenli olduğu için çok seviyor."

