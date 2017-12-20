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İşine geri dönebilmek için eylemde bulunan mimardan gözaltı tepkisi

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nde mimar olarak çalışırken KHK ile mesleğinden ihraç edilen, işine geri dönebilmek 206 gündür eylemde bulunan Alev Şahin, kendisine destek veren Nakliyat-İş Düzce Temsilcisi Murat Kabak'

20 Aralık 2017 00:44

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü\'nde mimar olarak çalışırken KHK ile mesleğinden ihraç edilen, işine geri dönebilmek 206 gündür eylemde bulunan Alev Şahin, kendisine destek veren Nakliyat-İş Düzce Temsilcisi Murat Kabak\'ın \'Devlet Büyüklerine Hakaret\' suçlaması ile gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Alev Şahin, Murat Kabak\'ın kendi direnişine destek verdiği için gözaltına alındığını iddia etti.
KHK ile mesleğinden ihraç edilen Alev Şahin mesleğine geri iade edilmesi için başlattığı eylemi 206 gündür devam ettiriyor. Alev Şahin kendisine destek veren Nakliyat-İş Temsilcisi Murat Kabak\'ın \'Devlet Büyüklerine Hakaret\' suçlaması ile gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Alev Şahin eylemini sürdürdüğü Spor Sokak girişindeki meydanda \'Murat Kabak derhal serbest bırakılsın\' yazılı pankart açtı. Alev Şahin, Murat Kabak\'ın kendi direnişine destek verdiği için gözaltına alındığını iddia ederek, şunları söyledi:
\"206 gündür burada sabırla emekle, ancak kararlılıkla bir mücadele veriyorum. 206 gündür işimi ekmeğimi geri istediğimi söylüyorum. Katil, darbeci değilim, işimi geri istiyorum talebi ile sesimi duyurmaya çalışıyorum. Bugün öğrendiğim kadarı ile Murat Kabak isimli Nakliyat-İş Temsilcisi aynı zamanda PTT işçi meclisi üyesi bir arkadaşımız benim direnişimin başından beri her gün gelerek desteğini sunan, sahiplenen, direniş dostu bir arkadaşımız gözaltına alınmış. Gerekçe \'Devlet büyüklerine hakaret etme\'. Bir gece nezarette tutmak bence Murat Kabak\'ı yıldırma politikasıdır diye düşünüyorum. Benim direnişime her gün gelen bir dostumuzu böyle yıldıracaklarını düşünüyorlarsa yanılıyorlar. Bir gece nezarette tutarak korkutacaklarını düşünüyorlarsa yanılıyorlar. Yada tutuklama gibi adaletsizlik gibi bir baskı süreci düşünüyorlarsa bunlarla gözaltı ve tutuklamalarla ne Murat Kabak\'ı, ne beni, ne bizi, ne direnenleri yıldıramazlar. Murat Kabak yalnız değildir. Derhal serbest bırakılsın.\"
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