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Işın Karaca'nın nikâh şahidi olarak davet ettiği Demet Akalın, düğüne katılmadı

Akalın'ın, aynı saatlerde eşi ve kızıyla Akmerkez’de görüntülendi

30 Aralık 2016 16:16

Şarkıcı Işın Karaca’nın 22 yıllık çocukluk arkadaşı Tuğrul Odabaş’la evlendi. Işın Karaca'nın nikâh şahidi olacağını açıklayan ve tüm hazırlık aşamalarında yanında olan Demet Akalın, kızı Hira’nın hastalığını gerekçe göstererek düğüne katılmadı. Akalın düğünün başladığı saatlerde, eşi ve kızıyla  birlikte Akmerkez’de görüntülendi.

"Gelmemiş mi, haberim yok"

Gecede Karaca’nın şahitliğini Demet Akalın’ın yerine şu sıralar ‘Deligöl’ şarkısıyla adından söz ettiren Cansu Kurtçu yaptı. Tuğrul Odabaş’ın şahitliklerini ise Selçuk Yöntem ve Necati Ateş yaptı.

Akalın’ın düğüne gelmediğini muhabirlerden öğrenen Karaca şaşkınlığını, “Aaa, Demet gelmemiş mi, haberim yok” sözleriyle ifade etti.

“Burada aç kaldım” 

Düğünün başlamasına saatler kala Demet Akalın, hasta olduğunu söylediği kızı Hira ve eşi Okan Kurt’la Akmerkez’de görüntülendi. Kısa bir alışveriş turu yapan üçlü, yemek yiyip AVM’den ayrıldı. İkilinin arasının Karaca’nın kına gecesinde açıldığı öğrenildi. 

Akalın'ın “Burada aç kaldım” diyerek partiden erken ayrıldığı ve düğüne de bu nedenle katılmadığı iddia edildi.

Akalın iddialarla ilgili, “Kızım ateşler içindeydi. Keyfi yerine gelsin diye AVM’ye götürdük” sözleriyle kendini savundu.

 

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