Işın Karaca’nın kötü sürprizi

Magazin yazarı Esin Övet'in eski eşi Işın Karaca'nın yeni sevgilisi olunca bunun haberini yapmak, eski eşe düştü.



Esin Övet’in eski eşinden(Sedat Doğan) boşanmasından sonra Işın Karaca Övet’i arayarak ‘ah arkadaşım çok üzüldüm,ne kadar da yakışıyordunuz…’ tarzında teselliler verdi ancak gerçek amacı bu ilişkinin tamamen bittiğine emin olmak için gazetecinin ağzını aramaktı.



Övet önce Işın Karaca’nın samimi olmadıkları halde kendisini arayıp bu konu hakkında yorum yapmasına bir anlam veremedi ancak bu telefon görüşmesinin ardından hiçbir şeyin gizli kalmadığı magazin kulislerinde ikilinin birlikteliği hızla yayılınca bu şaşırtan ilginin asıl sebebi ortaya çıktı.



Eski kocam Işın Karaca ile birlikte



14 yıldır magazin haberciliği yapan Övet bu olaydan sonra Habertürk gazetesindeki köşesinde Işın Karaca’ya şu şekilde seslendi:



14 yıldır bu mesleği yapıyorum. Birçok aşk haberi yaptım. Ama şimdiye kadar kendimle ilgili bir haber yapacağım hiç aklıma gelmezdi.



Sağolsun bu haber birçok magazin servisine gittiği halde, onlar çok titiz bir refleks gösterip ben üzülmeyeyim diye yapmadılar. Ben de herkesi bu dertten kurtarayım dedim ve yazmaya karar verdim. Magazinci arkadaşlarıma teşekkür ediyorum ama taze bir aşk içerisinde olan yeni çiftimizi de rahatlatmak istiyorum. 14 yıldır bu mesleği yapıyorum. Birçok aşk haberi yaptım. Ama şimdiye kadar kendimle ilgili bir haber yapacağım hiç aklıma gelmezdi. Demek ki, hayatta her şey olabiliyormuş.



Durumu ben boşanmadan bir hafta önce Işın Karaca'nın 'Ah arkadaşım çok üzüldüm. Ne kadar da yakışıyordunuz. Kesin bitti mi, bir daha dönüş yok mu?' diye ağzımı araması ile hissettim. Normalde böyle özel konularda konuşmadığım biri beni neden arasın ki!



'Üzülmedim dersem yalan olur'



Üstelik on yıllık aşkı Erdem Yörük tarafından aldatılmış ve o kadına taciz mesajları çeken bu kadar hassas bir kadın. Bu telefon görüşmesini yaptıktan ve boşanma gerçekleştikten hemen sonra Işın Karaca'nın en en en yakın arkadaşları belli gazeteleri arayıp, "Işın Karaca, Sedat Doğan ile aşk yaşıyor" demeye başladıktan sonra kesin olarak öğrenmiş oldum. Üstelik eski eşim Işın'ın arkadaşları bu haberi yayarken, bu ilişkiyi kabul etmemiş olsa da. Üzüldüm mü? Evet. Hayır dersem yalan olur. Ama benim üzülme nedenim başka. Keşke Işın, beni aradığında "Ya Esin aşık oldum. Bir şeyler hissediyorum. Ben bir sanatçıyım. Deliyim. Bizler her şeyi yapabiliyoruz. Başkasından duyacağına benden duy" deseydi. Yapamadı, yapamazdı da.



'O yaralı bir kadındı'



Çünkü o yaralı bir kadındı. Çünkü aldatılmış bir kadın olarak egosu ağır basıyordu ve ne yapacağının farkında değildi. Söylenecek çok söz, çok detay var. Ama uzatmayacağım. Şimdi birçok kişi kıskandığım için bu haberi yaptığımı düşünebilir.



'Yine yeni nurtopu

gibi bir aşkımız oldu'



Hayır ben tamamen albüm arafesinde olan Işın Karaca'nın bir aşk haberi ile gündeme gelmek için çırpındığını gördüğüm için yardımcı oluyorum. Bir aydır, facebook'a resimler koyup aşk mesajları yazdığı halde kimsenin dikkatini çekemediği için işini kolaylaştırıyorum. Herkes mutlu olsun. Yine, yeni nurtopu gibi bir aşkımız oldu. İnşallah, uzun ömürlü olur!!!