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Işın Karaca'dan kendisini taciz eden takipçisine: Sen yürek mi yedin?

"Bilişim suçlarının seni bulması 3 dakika falan sürer"

17 Ocak 2019 17:41

Şarkıcı Işın Karaca, kendisini sosyal medya üzerinden attığı mesajlarla taciz eden kullanıcıyı sert bir dille uyardı. Birinin aynı telefon numarasıyla farklı mail adresleri açarak kendisine sürekli hakarete varan mesajlar attığını söyleyen Karaca, "En güzel insan. Sen yürek mi yedin acaba? Bilişim suçlarının seni bulması 3 dakika falan sürer" dedi.

Hesabını aktif olarak kullanan ve aile üyeleriyle birlikte çekilmiş fotoğraflarını da sıklıkla hesabından paylaşan Işın Karaca, kendisini taciz eden bir takipçisini uyardı. Işın Karaca şunları kaydetti:

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