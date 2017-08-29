Işın Karaca'dan Demet Akalın'a: Dostluğumu kesiyorum, bundan sonra merhaba merhaba

Demet Akalın ile arasında soğuk rüzgarlar esen şarkıcı Işın Karaca, sosyal medyada yazdığı ''Mutsuz olabilirsin. Ama bana bulaştırmazsan olmaz mı?'' sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirtti. Karaca, en son yaptığı açıklamada, "Ona verdiğim değerin karşılığını alamayınca dostluğu kesmeye karar verdim, bundan sonra merhaba merhaba" dedi.

Işın Karaca, Instagram'da şu yazıyı paylaşmıştı:

"Herkes mi negatif, mutsuz ve kötülük olsun diye haddini aşarak konuşur? Ben mi anlamadım değişimin korkunçluğunu? Mutsuz olabilirsin. Ama bana bulaştırmazsan olmaz mı? Şükür yerine, küfür koyarsan olacağı bu."





Demet Akalın: Allah bin beterini yaşatsın!



Işın Karaca'nın sözleri üzerine Demet Akalın da sosyal medyada şöyle bir yorum yapmıştı:

"Ben düşmanıma yaşatmasın derim, birileri oh çeker! Ohhh çekene Allah bin beterini yaşatsın! Kıskançlık kötü şey. Ben ayaktayım şükür."







Eşi Tuğrul Odabaş ve kızı Mia ile Bodrum Nikki Beach'te görüntülenen Işın Karaca, Demet Akalın'ın alınganlık yaptığını söyledi.



Işın Karaca, ''Akmerkez'de gezerken gazeteciler fotoğrafımı çekti. O sırada bir kadın bana laf attı, ben de ona karşılık yazdım. Demet alıngan günündeymiş, yanlış anlamış. Ona verdiğim değerin karşılığını alamayınca dostluğu kesmeye karar verdim, bundan sonra merhaba merhaba'' diye konuştu.



Bu açıklama üzerine Akalın, Twitter'da Karaca'ya şöyle karşılık verdi:

"Ben hiç gazeteciyle karşılaşmayacağım! Ağzım da yok konuşmayacağım! WhatsApp mesajlarını da siliyorum. Sen öyle san. Ah ahh yazık."



İsim vermemişti





Vatan'da yer alan habere göre Demet Akalın ile Işın Karaca yakın dosttu. Demet Akalın, Işın Karaca’nın Aralık 2016'daki düğününe gitmeyince araları bozuldu. Sonra barıştılar.

Demet Akalın eşi Okan Kurt'a gelen 32 milyon TL’lik haciz işleminin ardından kendisini arayıp sormayan bazı ünlü isimlerle arkadaşlığını kestiğini açıklamış ama isim vermemişti.