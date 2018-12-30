Işın Karaca yıllar önce çekildiği fotoğrafı paylaştı: Hey gidi hey

Şarkıcı Işın Karaca, sosyal medya hesabından, "Hey gidi hey" diyerek 19 yaşında çekilen fotoğrafını yayınladı. Karaca, fotoğrafının altına, "26 koca sene nereye gitti?" diye yazdı.

Işın Karaca, Instagram’da paylaştığı fotoğrafla takipçilerini 26 yıl öncesine götürdü.

19 yaşındayken küçük kardeşi Serdar Büyükkaraca ile çekilen fotoğrafını yayınlayan şarkıcı, "Buyurun size 19 yaşındaki ben. Yanımdaki bıdık da bizim en küçük kardeşimiz Serdar Büyükkaraca. Hey gidi hey. 26 koca sene nereye gitti?" notunu düştü.