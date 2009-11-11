Işın Karaca mankenliğe adım attı

Ünlü şarkıcı Adil Işık markası içinde yer alan Love My Body Koleksiyonunun yeni yüzü oldu.Koleksiyon oluşumunun her aşamasında yer alarak “+” beden bayanların tüm detaylarını marka ile paylaşıp koleksiyonun en doğru şekilde mağazalarda yer almasına destekte bulunan Karaca’nın fotoğraflarını ünlü fotoğraf sanatçısı Serkan Şedele, styling’i ise ünlü stylist Sedat Doğan üstlendi.