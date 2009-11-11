Işın Karaca mankenliğe adım attı

Türkiye’nin en önemli bayan vokallerinden Işın Karaca müzik ve sinemadan sonra, koleksiyonun oluşum aşamasında yer alarak moda dünyasında adından söz ettirmeye başladı.
Ünlü şarkıcı Adil Işık markası içinde yer alan Love My Body Koleksiyonunun yeni yüzü oldu.
Koleksiyon oluşumunun her aşamasında yer alarak “+” beden bayanların tüm detaylarını marka ile paylaşıp koleksiyonun en doğru şekilde mağazalarda yer almasına destekte bulunan Karaca’nın fotoğraflarını ünlü fotoğraf sanatçısı Serkan Şedele, styling’i ise ünlü stylist Sedat Doğan üstlendi.