Işın Karaca: Kocamın terliklerini hala önüne koyarım

Geçtiğimiz yıllarda eşi Sedat Doğan'ın kendisini aldattığı haberleriyle gündeme gelen ve boşanma davası açan, ancak mahkemeden eşinin "Ben karımı seviyorum" demesi üzerine boşanmaktan vazgeçen ünlü şarkıcı Işın Karaca, mutlu giden evliliğini anlattı. "Ben eski kadınım. Kocamın terliklerini hala önüne koyarım" diyen Karaca, aldatılmasıyla ilgili de "her insan hata yapabilir, ben kendime bakmıyordum" dedi.

Bugün gazetesinden Şebnem Özan'ın sorularını yanıtlayan Karaca şöyle konuştu:



Geçtiğimiz aylarda başarılarınızın yanı sıra evliliğinizde yaşadığınız sıkıntılı günlerle de gündeme geldiniz. Pek çok ünlü benzer krizleri atlatamadı ve yuvaları dağıldı. Siz, evliliğinizi kurtarmayı nasıl başardınız?

Herkes hata yapabilir. Kadın ya da erkek.Hata dediğimiz şey bilinçli mi bilinçsiz mi? Hiç kimse bilinçsiz bir hata yapmak istemez. Her tercih bir vazgeçiştir hayatta aslında. Ben aynaya bakmaya çalıştım. Kendi hatalarımı görmeye çalıştım.

* Neredeyse boşanıyordunuz değil mi?

Mahkemede uyandım ben. Daha doğrusu işin ciddiyetini anladım.

* Siz mi dava açtınız?

Ben dava açtım. Çünkü iyi gitmiyordu. Yuvayı dişi kuş kurar. O kadar basittir. Kadın daha hoşgörülüdür. Kadın daha alttan alabilmelidir. Ben eski bir kadınım. Ben hala kocamın terliklerini önüne koyarım.





'Mahkemede uyandım'

* Aileden öyle gördünüz herhalde.

Biz aileden öyle gördük. Kocamın önüne yemeğini ben koyarım. Sofrayı ben toplarım. Bunlar hep saygıdır. Saygı sevgiden doğar. Saygı verilmez kazanılan bir unsurdur. Demek ki o beni çok sevdi ki, bu saygıyı haketti diye uyandım ben mahkemede.

* Tek celsede bitecek miydi?

Evet. Sedat ayağa kalktı. Hakim, “Bunu ikinizde imzaladığınıza göre bana da sizi boşamak kaldı” dedi. Sedat “Bana sormayacak mısınız” dedi. “Ama oğlum siz anlaşmışsınız” dedi hakim. “Ben karımı seviyorum. Karımla boşanmak istemiyorum” dedi. Biz Işın, Sedat olarak girdik odaya, öpüşe koklaşa Kadir İnanır, Türkan Şoray olarak çıktık oradan.

* Eşinizin sizi aldattığı doğru mu?

Biz hiçbir zaman bu konuyu konuşmadık. Doğumla beraber her karı koca gibi bizim de problemlerimiz oldu. Kimse bunu inkar edemez. Bir kere kadın yorgun. Doğum yapmak dünyanın en yorucu şeyi. Doğumdan altı hafta sonra babam yoğun bakıma kaldırıldı. Hiç olmadığım bir insan gibi gösterildim. Sanki babama hiç bakmamışım gibi hakkımda bir sürü şey yazıldı.

Babamın 30 yıldır alkol problemi olduğunu, her şeye rağmen iki kardeş olarak babamın bütün bakımını üstlendiğimizi kimse bilmez. Ben bebeğimi emzirirken çok affedersin babamın da altını temizliyordum. Böyle bir hayat. Bu yüzden hiçbir şey benim için kolay olmadı. Evet, bu da benim evliliğime yansıdı. Belki de ben kocamı dışarı itmiş de olabilirim.

Ben, benimle bile ilgilenemedim. Gün geldi aynaya bakmadım. Allah’tan kocam beni çok seviyormuş. Mahkemeye gitmeden bir gece önce “Seni seviyorum bunu bil” dedi. Ertesi gün mahkemede beş kardeş suratıma indi. “Ben karımı seviyorum” dedi ya. Suratıma tokatı yedim.