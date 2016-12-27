Işın Karaca kına yaktı

Bir süredir nişanlı olduğu Tuğrul Odabaşı ile 28 Aralık'ta nikâh masasına oturmaya hazırlanan şarkıcı Işın Karaca dün akşam kına gecesi yaptı. Karaca'nın kına gecesine yakın dostları Demet Akalın, Pelin Öztekin ve Elif Karlı'nın da aralarında bulunduğu birçok ünlü isim katıldı.

Yakın dostlarının kendisini yalnız bırakmadığı bu özel gecede bol bol eğlenen Karaca, geceden en özel kareleri de sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Gecenin sürprizi ise Tuğrul Odabaşı’nın kına gecesini basması oldu. Karaca, o anda çekilmiş bir kareyi “Kocacık kına basarsa, seni seviyorum aşk” notuyla paylaştı.