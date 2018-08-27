Işın Karaca kardeşiyle düet yapıp, davul şovu sundu

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - POP müzik şarkıcısı Işın Karaca, Antalya\'nın Serik ilçesindeki Gloria Otel\'de konser verdi. Sahnede kardeşiyle düet yapan Işın Karaca, izleyenlerine davul şovu da sundu.

Serik\'e bağlı Belek turizm merkezindeki Gloria Otelleri\'nde yaz konserleri kapsamında şarkıcı Işın Karaca sahneye çıktı. Yan yana bulunan 3 otelin ortasında oluşturulan sahildeki konser alanında kendisini dinlemeye gelen yerli ve yabancı tatilcilerin arasında şarkılarını seslendiren Işın Karaca, yaklaşık bir saatlik konserinde Türkçe, İngilizce ve arabesk şarkılardan oluşan bir demet sundu.

Kendisini dinlemeye gelen tatilcilerle bolca özçekim yapan Işın Karaca, konserinin bir bölümünde kardeşi Serdar ile düet yaptıktan sonra, davul şovu yaptı.



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