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Işın Karaca görenleri şaşırttı

Kilolarından kurtulmak için mide ameliyatı geçiren Işın Karaca, yeni halini Instagram'dan paylaştı

08 Aralık 2014 23:39

25 kilo veren ve 36 bedene düşen Işın Karaca, Haşimato tiroidi hastalığı ve metabolizma sorunları sebebiyle sık sık kilo alıp veriyordu. Kilolarından kalıcı olarak kurtulmak için ameliyat masasına yatan ve mide ameliyatı geçirdikten sonra hızla 25 kilo veren Karaca, zayıflamaya devam ediyor.

Verdiği kilolarla keyfi iyice yerine gelen şarkıcı, yeni elbiseleriyle çektirdiği fotoğrafları Instagram'dan paylaştı.

Yeni yılda sevgilisi Tuğrul Odabaş'la evlilik planı yapan Karaca'ya takipçilerinden övgü mesajları geliyor.

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