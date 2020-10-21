Işın Karaca'dan Hakan Taşıyan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Hastaneye kaldırıla ve organ nakline ihtiyacı olduğu belirtilen Hakan Taşıyan'ın sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Işın Karaca, Taşyan'ın organ nakline ihtiyacı olmadığını açıkladı.

Karaca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Sevim Emre Gencebay'dan aldığım bilgiye göre sevgili Hakan Taşıyan şu an da hastanede tedaviye alınmış ve en güzel haber de organ nakline ihtiyacı olmaması! Buradan bu müzisyen kardeşimize sahip çıkan Sağlık Bakanlığı ve tüm sağlıkçılarımıza şükranlarımızı sunuyorum.."

Hastaneye kaldırılan Taşıyan’ın sosyal medya hesabından “Sevgili Dostlarımız, Değerli Sanatçımız Hakan Taşıyan bugün itibariyle sağlık sorunları nedeniyle ağır durumdadır. Organ Nakline ihtiyacı vardır. Kendisini tekrar aramızda görmek için destek lazım desteklerinizi bekliyoruz” açıklaması yayımlanmıştı.

Taşıyan’ın 30 yıllık arkadaşı, prodüktörü, şarkıcı Taner Solak, Odatv'ye yaptığı açıklamada, “Karaciğer ve böbrek yetmezliği olduğu söylendi. Sağlık sorunlarının duyurulmasını hiç istemez. Bu nedenle bu konuda hiç yardım istemedi. Açıklama yapmak durumunda kaldık, çünkü Hakan Taşıyan’ın acil bir şekilde organ nakline ihtiyacı var. Bu tedavinin de çok yüksek maliyetlerde ameliyatlar olduğunu öğrendik. Devlet büyüklerimizden ve sevenlerinden destek bekliyoruz” demişti.