'İsimsizler' ilk bölümü askerlerle izledi!

Kurgudan uzak sadece ülke gerçekleri ile ekran serüvenine başlayan 'İsimsizler' dizisinin ekibi ve Kanal D yöneticileri, ilk bölüm heyecanını Bursa İl Jandarma Komutanlığı’nda askerler ile paylaştı.

Kanal D’nin; yapımını Barakuda Film & Es Film, yapımcılığını Ahmet Kayımtu, Yusuf Esenkal, Serdar Öğretici’nin üstlendiği, başrollerinde Uğur Güneş, Bülent Alkış, Sedat Mert, Taner Ertürkler, Volkan Keskin, Çağkan Çulha, Musab Ekici, Sera Kutlubey ve Algı Eke’nin yer aldığı, büyük bir merakla beklenen yeni dizi 'İsimsizler' önceki akşam izleyicisi ile buluştu.

Dizi ekibi, ilk bölümü gerçek asker ve polislerle birlikte izlemek için Bursa İl Jandarma Komutanlığında bir araya geldi. Geceye; Bursa İl J.K.Tuğg. Ahmet Hacıoğlu, Bursa İl Emniyet Md. Selami Yıldız, JÖH (Jandarma Özel Harekat), PÖH (Polis Özel Harekat) ekipleri, şehit yakınları, gaziler, emekli askerler, oyuncular, tüm yapım ekibi ve Kanal D yöneticileri katıldı.



Üzerlerinde şehit isimlerinin yazılı olduğu künyeler Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından tüm misafirlere hediye edildi. İzlemenin bitiminde Bursa İl J.K.Tuğg.Ahmet Hacıoğlu’nun konuşmasında salonda bulunan şehit yakınlarını takdim etmesiyle duygu dolu anlar yaşandı. Ardından konuşma yapan Kanal D Genel Müdürü Barış Tünay “Elimizden geldiğince İsimsiz kahramanların sesi olmaya devam edeceğiz” dedi.

Anı objelerinin verilmesiyle birlikte oyuncular ve askerler bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Vatan için kendinden vazgeçenlerin hikâyesi İsimsizler her Pazartesi saat 20.00’de KanalD’de!