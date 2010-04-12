İsimsiz e-posta istifa ettirdi

T24 - Ege Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi’nin karaciğer nakil sorumlusu Prof. Dr. Ahmet Çoker, yetki belgesini sahte evraklarla aldığını öne süren isimsiz e-postalar nedeniyle istifa etti.



Kariyeri organ naklinde büyük başarılarla dolu Prof. Çoker’in istifasıyla, dünyanın sayılı merkezleri arasında gösterilen üniversitedeki karaciğer nakilleri durdu.



İzmir’de ilk karaciğer nakli, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde yapıldı. Ege Üniversitesi Hastanesi ise, 1994’ten itibaren, Prof. Dr. Yaman Tokat başkanlığındaki uzman ekibin özverili çalışmasıyla, karaciğer canlı naklinde dünyanın ilk üç merkezinden biri haline geldi. 2004’te Prof. Dr. Tokat İstanbul’a transfer olunca, bayrağı Doç. Dr. Murat Kılıç başkanlığındaki ekip devraldı. Özel sektörün ısrarlı çağrıları sonunda Doç. Dr. Kılıç ve ekibi de Haziran 2009’da üniversiteden ayrıldı.





İlk krizi o çözmüştü



Bu iki ekibin ayrılması sonrası, Ege Üniversitesi Hastanesi’nde bir buçuk ay yapılamayan karaciğer nakilleri, bir kez daha, bu kez isimsiz ihbar e-postaları nedeniyle sekteye uğradı.



Ege’de karaciğer nakillerini durduran isimsiz ihbar e-postalar, bir önceki krizi çözen Prof. Dr. Ahmet Çoker’i ‘vurdu’. İzmir’deki ilk karaciğer naklinde imzası bulunan, bugüne kadar 30’a yakın pankreas nakli gerçekleştiren, karaciğer, safrayolları ve pankreas cerrahisinin bilinen isimlerinden Prof. Dr. Ahmet Çoker, ‘Karaciğer Nakil Sorumlusu’ Prof. Dr. Yaman Tokat oldu. Sağlık Bakanlığı, Prof. Dr. Ahmet Çoker’e yetki belgesi verdi, nakiller yeniden başladı.





Nakiller tamamen durdu



Ancak Prof. Dr. Ahmet Çoker başkanlığındaki ekip çalışmaya başladıktan sonra, öğretim üyelerine gönderilen isimsiz e-postalarla, yetki belgesinin sahte belgelerle alındığı iddia edildi. Sağlık Bakanlığı ihbarlar üzerine soruşturma açtı. Bu gelişmeler üzerine Prof. Dr. Çoker istifa etti. Üniversitenin karaciğer nakil grubunda yetkili cerrah kalmayınca, nakiller durdu.





Rektör: Desteğimiz tam



Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Candeğer Yılmaz, her zaman Prof. Dr. Ahmet Çoker’in arkasında olduklarını belirterek, belgelerde hiçbir hata olmadığını söyledi. Prof. Çoker’in baskı altında kaldığını belirten Prof. Yılmaz, isimsiz e-posta atanların mutlaka bulunacağını vurguladı.







