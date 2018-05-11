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Kültür-Sanat

İsimlerle dolu Neşet Ertaş portresi

Salih GÜNER/KIRŞEHİR, (DHA)- KIRŞEHİR Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü tarafından açılan yıl sonu sergisinde, kaput bezi üzerine çizilen 'Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş' silüetine, 800 ziyaretçi isimlerini yazdı

11 Mayıs 2018 15:58

Salih GÜNER/KIRŞEHİR, (DHA)- KIRŞEHİR Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü tarafından açılan yıl sonu sergisinde, kaput bezi üzerine çizilen \'Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş\' silüetine, 800 ziyaretçi isimlerini yazdı.
Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü tarafından açılan yıl sonu sergisi Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi\'nde açıldı. Sergide, farklı alanlarda eğitim alan kursiyerlerin eserleri sergilendi. Vatandaşın yoğun katılım gösterdiği sergide, Halk Eğitim Merkezi Resim Bölümü Öğretmeni Ömer Şahin\'in kursiyerlerle birlikte, 2x2 metre boyutunda kaput bezinin üzerine kara kalemle yaptığı \'Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş\' silüeti büyük ilgi gördü. Çalışma kapsamında, Şahin ziyaretçilerden silüetin boş bölümlerine isim ve soyadlarını yazmasını rica etti. 800 ziyaretçinin eserin boş bölümlerine isim ve soyadlarını yazmasıyla portre ortaya çıktı.
SIRA DIŞI ÇALIŞMA OLDU
Kırşehir\'de ilk defa böyle bir çalışmanın yapıldığını belirten resim öğretmeni Ömer Şahin, \"Kaput bezi üzerine bir çalışma yaptık. İlk defa böyle bir şey yapıyorum. Resim öğretmeni olduğum için genelde resim yapıyorum. Bu defa farklı bir çalışma oldu. Emeği geçen öğrencilerime de teşekkür ediyorum. Vatandaşların dikkatini çekiyor\" dedi.
Şahin, sergi bitiminde Halk Eğitim Merkezi’nde de bu örnek çalışmayı sergileyeceğini belirti.

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