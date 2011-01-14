'İsimle olsaydı parayı GS'li Servet bulurdu'

T24 - DSP Genel Başkanı Masum Türker, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Konu işsizlik, eleştiri noktası ise CHP liderinin 'parayı nereden bulacaksın?' sorusuna verdiği yanıttı.

Türker, İzmir'in Buca ilçesi Kaynaklar köyünde partisi tarafından düzenlenen kahvehane toplantısında yaptığı konuşmada, Kılıçdaroğlu'nun ''Ben para bulurum, benim adım Kemal'' dediğini anımsatarak, ''İsimle para bulunsaydı, en güzel parayı Galatasaraylı Servet bulurdu; çünkü adı Servet ama o da top oynamazsa para kazanamıyor'' dedi.

Demokrat Parti'ye, Genç Parti'ye giden oylara talip olduklarını belirten Türker, asırlık bir çınar ağacının kaynak suyundan içerken de dilek tuttu: Başbakan olmayı istedim.



DSP Genel Başkanı Masum Türker, İzmir'in Buca ilçesi Kaynaklar köyünde partisi tarafından düzenlenen kahvehane toplantısında bir konuşma yaptı.

Türker, İzmir'de anket çalışması yaptırdıklarını, vatandaşların hükümet icraatları bakımından AK Parti'den, yerel hizmetlerde de CHP'den memnun olmadığını bildirdiğini söyledi.





'İSİMLE OLSAYDI...'



Türkiye'nin en büyük sorununun işsizlik olduğunu, üniversite mezunu gençlerin iş bulamayıp, sokağa çıkamadığını öne süren Türker, şunları kaydetti:



''Türkiye'nin derdi ekonomide, enflasyon, göstergede düşük ama kimse geçinemiyor. 40 milyon borçlu, 20 milyona yakın yeşil kartlı insanımız var. İktidar insanımıza 'değişirsem faizler artar, senin borcun seni batırır' diyor.



Anamuhalefet partisi Genel Başkanı 'ben para bulurum' diyor, 'nereden bulursun' diyoruz, 'benim adım Kemal, ben bulurum' diyor. İsimle para bulunmaz. En iyi isme ben sahibim, ben Masum'um. Şimdi istediğim kadar 'Masum'um' diyeyim, bu isim para bulamaz. İsimle para bulunsaydı, en güzel parayı Galatasaraylı Servet bulurdu; çünkü adı Servet. Servet de top oynarsa para kazanıyor, oynamazsa para kazanmıyor.









DİLEK TUTTU



Masum Türker, köy meydanındaki asırlık çınar ağacının kaynak suyundan içti.





Bir partilinin 'suyu içerken dilek tutun' sözleri üzerine Türker, ''Tuttum. Başbakan olmayı istedim'' diye yanıt verdi.













'BARAJI PARÇALARIZ'



Bazı kişilerin ''Bu DSP'liler oyları bölüyor, CHP'ye verelim oyları o bu sefer işbaşına gelsin'' dediğini anımsatan Türker, ''DP, AP ve DYP geleğinden gelen kesim CHP'ye de MHP'ye de oy vermez. 1960 ihtilalinden sonra Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın idamlarından dolayı, bu kesimlere oy vermezler. Türkiye'de bu oyların oranı yüzde 17 civarındadır. Biz herkesi kucaklıyoruz. Demokrat Parti'ye, Genç Parti'ye giden oyları alacağız. Her evden bize bir oy gelse, barajı parçalarız. Biz Türkiye'yi yönetmeye talibiz'' diye konuştu.



Kaynaklar Köyü Muhtarı Erhan Şen, ilk kez bir siyasi partinin genel başkanını köyde ağırladıklarını, beldelikten köye dönüşen yerleşim yerinde, çöplük ve taş ocağı kurulmak istendiğini, bölgede yaşayanların bu projelere karşı çıktığını anlattı.





